China e EUA abordarão em breve negociações comerciais

China e Estados Unidos devem entrar em contato em breve, afirmou nesta quinta-feira o ministério chinês do Comércio, depois que a imprensa informou que as negociações comerciais entre os dois países foram adiadas.

Previstas para sábado passado para fazer o balanço sobre o acordo chamado de "fase I", assinado em janeiro, as conversações foram adiadas em um momento de grande tensão bilateral e nenhuma data foi divulgada, de acordo com a agência Bloomberg.

"As duas partes concordaram em organizar uma teleconferência em breve", declarou Gao Feng, porta-voz do ministério do Comércio, em resposta a uma pergunta sobre as negociações comerciais.

O porta-voz não revelou quais seriam os tópicos da conversa.

Em janeiro, após dois anos de guerra comercial, as duas potências econômicas assinaram um acordo. A China se comprometeu a comprar produtos e serviços americanos por 200 bilhões de dólares adicionais.

O gigante asiático concordou em comprar vários tipos de produtos (automóveis, equipamentos industriais, metais, cereais, algodão, carne, petróleo...) para reduzir o déficit fiscal dos Estados Unidos, uma exigência do presidente Donald Trump.

Mas as aquisições não se concretizaram da maneira imaginada, sobretudo devido à pandemia de COVID-19, que paralisou o comércio internacional.

As relações entre os dois países pioraram a respeito de vários temas, como a origem do vírus, a situação em Hong Kong ou a rede social TikTok.

O acordo de janeiro deveria estabelecer o caminho para a "fase II", na qual o comércio entre Washington e Pequim seria ainda maior.