Grupo TechnipFMC obtém contrato de mais de US$ 500 milhões no Brasil

O grupo de engenharia de petróleo franco-americano TechnipFMC anunciou nesta quinta-feira (20) que conseguiu um "grade contrato" em consórcio com a Petrobras para construir instalações nas costas do Brasil.

O TechnipFMC, nascido da fusão dos grupos francês Technip e americano FMC, não divulgou o valor exato do acordo, mas a denominação "grande contrato" sempre diz respeito a uma transação entre 500 milhões e um bilhão de dólares.

O contrato inclui "engenharia, construção, instalação e preparação" para as infraestruturas de produção do campo de Mero, localizado em águas profundas, na Bacia de Santos.

"A realização e a entrega deste novo projeto nos permitirá apoiar a ambição da Petrobras na região do pré-sal e contribuir para o desenvolvimento do Brasil", afirmou em um comunicado Arnaud Pieton, presidente do departamento Subsea na TechnipFM.