Alemanha tem 1.707 infectados por coronavírus em 24 horas, maior número desde abril

A Alemanha registrou nas últimas 24 horas 1.707 novos infectados por coronavírus, o número mais elevado desde abril, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (20).

Os dados do instituto epidemiológico RKI, que registra 228.621 casos desde o início da pandemia, confirmam a aceleração dos contágios no país nas últimas semanas.

Até o momento, o número de casos adicionais era comparável aos registrados em maio, quando a epidemia começou a retroceder em território alemão.

Com 1.707 novos casos, a Alemanha retorna aos níveis do fim de abril, quando estava no pico da pandemia.

O recorde de casos diários foi de 6.000 no início de abril.

A Alemanha contabilizou nas últimas 24 horas 10 mortes provocadas pela COVID-19, o que eleva a 9.253 o número de vítimas fatais desde o começo da pandemia.

As autoridades intensificam as advertências com o aumento dos casos de contágio, vinculados parcialmente ao retorno dos alemães que passaram férias no exterior.

A situação levou o governo alemão a declara praticamente todo o território da Espanha e parte dos Bálcãs, áreas preferenciais para os turistas alemães, como zonas de risco e adotar testes e quarentenas para os viajantes que retornam destas regiões.

"A duplicação de casos adicionais observada a cada dia na Alemanha nas últimas três semanas constitui uma evolução que não deve continuar", afirmou a chanceler Angela Merkel.