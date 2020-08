Wall Street recua após mensagem prudente do Fed

Wall Street fechou em baixa nesta quarta-feira (19) depois de alcançar novos recordes na terça-feira, perdendo terreno devido a uma mensagem de prudência do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre a economia americana.

O índice principal Dow Jones caiu 0,31% a 27.692,88 pontos e o tecnológico Nasdaq, 0,57% a 11.146,46 unidades, enquanto o S&P; 500, das maiores empresas da bolsa, recuou 0,44% a 3.374,85.

Nesta quarta, os índices evoluíam com leve alta até a divulgação de trechos das atas da última reunião de política monetária do Fed.

Sem aportar novos elementos, estas minutas deram "uma desculpa aos investidores para vender um pouco", avaliou Patrick O'Hare, da Briefing.

"Os participantes (da reunião celebrada no fim de julho) destacam que a incerteza que rodeia as perspectivas econômicas é muito elevada, a trajetória da economia depende fortemente da do vírus e da resposta do setor público a isto", ou seja, de um novo plano de ajuda econômica.

A Casa Branca e o Congresso negociam há semanas novas medidas de alívio econômico para mitigar o impacto da pandemia nos orçamentos e renda de famílias e residências, sem alcançar um acordo.

Uma ajuda econômica adicional poderia ser importante para apoiar as famílias vulneráveis e, por fim, à economia em geral, destacaram os membros do comitê de política monetária da entidade, reunidos em 28 e 29 de julho.

"Não seria incomum ver algum recuo depois da disparada dos índices que acabamos de ver", destacou O'Hare.