EUA promete não aplicar pena de morte a jihadistas conhecidos como 'Beatles'

O procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr, prometeu ao Reino Unido que os jihadistas britânicos conhecidos como "Beatles", acusados de matar vários americanos, não serão executados se forem processados no país.

Barr informou a secretária do Interior britânico Priti Patel em uma carta com a data de terça-feira e divulgada nesta quarta (19) que não vai buscar a pena de morte para Alexandra Kotey e El Shafee Elsheikh, membros de uma unidade do grupo jihadista Estado Islâmico conhecida no Ocidente como "The Beatles".

Na carta, Barr disse que se um tribunal sancionar os dois jihadistas com a pena de morte, ela não será executada.

O procurador-geral fez essa promessa na esperança de ter acesso às provas em poder dos britânicos contra Kotey e Elsheikh, que estão detidos no Iraque sob custódia militar dos Estados Unidos.

Os dois jihadistas, que faziam parte de um grupo de quatro britânicos, foram apelidados de "Beatles" por seus reféns por causa de seu sotaque.

O grupo era conhecido por registrar as decapitações e é responsável pelo assassinato do jornalista James Foley e do trabalhador humanitário David Hain, entre outros.