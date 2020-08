Trump queria trocar Porto Rico pela Groenlândia, diz ex-funcionário

O presidente Donald Trump queria vender Porto Rico ou trocar esse território dos Estados Unidos pela Groenlândia, que pertence à Dinamarca, pois considera o local "sujo e pobre", segundo um ex-funcionário do alto escalão do governo norte-americano nesta quarta-feira, 19.



Miles Taylor, que era chefe de gabinete do Departamento de Segurança Interna, disse que Trump expressou essas opiniões enquanto o governo realizava operações de apoio depois que dois furacões devastaram a ilha caribenha em 2017.



Taylor afirmou ao canal MSNBC que, pouco antes de uma viagem de funcionários do governo em 2018, o presidente - que já falava com frequência sobre a aquisição da Groenlândia - sugeriu seriamente que ele poderia negociar Porto Rico.



"Ele nos disse não só que queria comprar a Groenlândia, ele realmente disse que queria saber se poderíamos vender Porto Rico, se poderíamos trocar Porto Rico pela Groenlândia, porque, em suas palavras, Porto Rico era sujo e o povo era pobre", contou Taylor.



O ex-funcionário não acha que os comentários de Trump fossem brincadeira.



"Estes são americanos. Não falamos sobre nossos companheiros americanos dessa maneira", acrescentou. "E o fato de que o presidente dos Estados Unidos quisesse tomar um território dos EUA dos americanos e trocá-lo por um país estrangeiro é mais que revoltante".



Trump expressa há muito tempo desdém pela ilha de cerca de três milhões de habitantes, muitos dos quais vivem no continente, em especial na Flórida e em Nova York. "O presidente expressou profunda animosidade em relação ao povo porto-riquenho nos bastidores", disse Taylor, que deixou o Departamento de Segurança em 2019 e esta semana divulgou seu apoio ao democrata Joe Biden.



No ano passado, Trump cancelou uma visita à Dinamarca depois que o primeiro-ministro, Mette Frederiksen, recusou sua proposta de compra da Groenlândia, classificando-a como "absurda", mas na época não houve menção a Porto Rico como parte do acordo sugerido.



Na terça-feira, 18, o presidente americano desqualificou Taylor no Twitter, dizendo que ele é um "ex-funcionário descontente".