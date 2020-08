Comitê da ONU sobre a Síria se reunirá em Genebra na próxima semana

Um comitê gerenciado pela ONU para realizar uma reforma constitucional na Síria se reunirá presencialmente em Genebra na próxima semana, apesar da pandemia da COVID-19, afirmou o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Geir Pedersen, nesta quarta-feira (19).

Será a primeira reunião do grupo em nove meses por causa do surgimento do novo coronavírus e de diferenças na agenda da Síria, informou Pedersen ao Conselho de Segurança da ONU.

A reunião será a terceira desde a criação desse comitê, em setembro do ano passado, formado para encontrar uma solução política para a guerra civil na Síria, que ao longo de nove anos deixou mais de 380.000 mortos no país.

A comissão de revisão constitucional é composta por 150 membros que representam em quantidade proporcional: o governo de Bashar al Assad, a oposição e a sociedade civil.

A reforma constitucional é um dos principais pontos do plano de paz da ONU para a Síria, adotado em dezembro de 2015 após uma resolução do Conselho de Segurança. Essa resolução também prevê a convocação de eleições supervisionadas pelas Nações Unidas.