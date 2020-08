Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que foi selecionado como "Fornecedor de Hardware do Ano" por um painel de jurados especialistas da indústria para o TU-Automotive awards. O prêmio reconhece a Velodyne como o principal fornecedor de hardware em todo o mundo, que teve um ano estelar, especificamente relacionado ao seu desenvolvimento, adoção e integração de tecnologia automotiva em veículos.

Anand Gopalan, Velodyne Lidar CEO. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

A Velodyne se concentra em fornecer produtos de sensor lidar de alta qualidade e ajudar a cumprir a promessa de mobilidade mais segura. A empresa mais uma vez provou isso ao introduzir novas soluções de percepção para fazer avançar os mercados de sistemas autônomos e avançados de assistência ao motorista (advanced driver assistance systems, ADAS). A Velodyne introduziu o sensor Puck 32MR?, um sensor compacto com recursos de última geração. Depois disso, a Velodyne apresentou o Alpha Prime?, que fornece uma combinação de classe mundial de campo de visão, alcance e qualidade de imagem. A empresa também lançou o Velabit?, o menor sensor da Velodyne, que traz novos níveis de versatilidade e economia à percepção 3D lidar. A Velodyne tem um portfólio diversificado de produtos com sensores que fornecem visão circundante, recursos direcionais, de longo e curto alcance.

Em 2019, a Velodyne aumentou a produção ao licenciar a tecnologia lidar central à fornecedora de Tier 1 Veoneer para um contrato de fabricação de grande volume e longo prazo com uma montadora automotiva global. A Velodyne também anunciou um acordo com a Hyundai Mobis para lançar um novo lidar baseado em ADAS que integra a tecnologia lidar Velodyne e o software cognitivo da Hyundai Mobis. O sistema baseado em VELARRAY? da Velodyne foi projetado especificamente para os recursos avançados do ADAS em veículos de consumo.

"Ganhar este prestigioso prêmio demonstra ainda mais como as inovações do Velodyne são um catalisador generalizado para a aceleração do desenvolvimento de veículos autônomos e aprimoramento dos sistemas avançados de assistência ao motorista", disse Anand Gopalan, CEO da Velodyne Lidar. "Temos muito orgulho em como nossos produtos ajudam nossos clientes. A Velodyne Lidar está trabalhando para cumprir a promessa de mobilidade mais segura, avançando nossa tecnologia para economizar custos, salvar vidas e reduzir lesões".

O 2020 TU-Automotive Awards reconhece o desempenho da empresa em tecnologia automotiva, alcançado de 1º de janeiro de 2019 a 19 de fevereiro de 2020. Os vencedores foram homenageados em uma cerimônia virtual durante o Festival Automotivo do Informa Tech Automotive Group, realizado de 18 a 20 de agosto. Para mais informações sobre os prêmios e a conferência virtual, visite https://automotive.knect365.com/tu-auto-detroit/.

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão circundante em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o VELARRAY? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

