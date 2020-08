Comunicado do Business Wire :CGTN

O presidente chinês Xi Jinping chegou à província de Anhui, na China, para uma visita de inspeção na terça-feira.

Xi, também secretário geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, visitou as comportas da barragem de Wangjiaba sobre o rio Huaihe e outras áreas atingidas pelas enchentes no condado de County, cidade de Fuyang. Ele também visitou uma "zhuangtai", uma estrutura residencial construída em um terreno da maior elevação e que funciona como refúgio contra as cheias do rio.

Desde junho Anhui tem sido atingida por enchentes e deslizamentos provocados pelas fortes chuvas incessantes.

O presidente também se reuniu com autoridades locais e residentes e se informou sobre os trabalhos de prevenção de enchentes e dos socorros no desastre, além do andamento dos esforços de recuperação.

Esta é a última visita de inspeção do Presidente Xi este ano, após visitar a província de Yunnan, o município de Beijing, a província de Hubei, a província de Zhejiang, a província de Shaanxi, a província de Shanxi, a Região Autônoma de Ningxia Hui e a província de Jilin.

Esforços concentrados nas pessoas

"Eu sempre me preocupei com as pessoas nas áreas afetadas pelas enchentes", declarou Xi ao se encontrar com a população local, acrescentando que se sentiu à vontade após ver que os moradores tinham um lugar para morar e recomeçaram a produção.

Fortes tempestades atingiram muitas regiões da China neste verão, provocando a enchente dos rios. De acordo com o Ministério de Gestão de Emergências (MEM), 54,8 milhões de pessoas de regiões de 27 províncias foram afetadas.

Os líderes chineses pediram por esforços incansáveis para garantir a segurança da vida e das propriedades das pessoas.

Durante uma reunião com a liderança do CPC em 17 de julho, o Presidente Xi enfatizou que a vida e as propriedades das pessoas devem estar em primeiro lugar e a tomada de medidas mais enérgicas para o sucesso dos trabalhos de controle e mitigação das enchentes.

A China realizou todos os esforços possíveis no controle das enchentes e no socorro ao desastre, com mobilização em massa, evacuações e uma resposta de emergência de alto nível em várias províncias seriamente atingidas.

Graças aos esforços conjuntos no país todo, o MEM afirmou que o número de mortos e desaparecidos por causa das enchentes caiu 53,9% em relação à média nacional dos últimos cinco anos. O número de pessoas evacuadas aumentou 36,7%, acrescentou o ministério.

Aprimorar as capacidades para lidar com desastre naturais

Observando que a China tem lutado contra desastres naturais há milhares de anos, na terça-feira, Xi pediu também o respeito pela natureza, a harmonia entre os seres humanos e a natureza e por esforços para aumentar as capacidades para lidar com desastres naturais.

"Devemos modernizar nossa capacidade para prevenir e combater os desastres naturais no nosso esforço de construir um país socialista moderno em todos os sentidos", acrescentou Xi.

Aclamada como a "comporta mais importante do rio Huaihe", a comporta da Barragem de Wangjiaba é um bom exemplo da preparação da China para as enchentes.

A comporta, construída em 195, foi aberta pela 16ª vez no dia 20 de julho para armazenar água, interceptando 375 milhões de metros cúbicos de água de uma potencial inundação até 23 de julho, quando foi fechada.

A reunião da liderança do CPC em 17 de julho também ressaltou que a China precisa aumentar de forma abrangente sua capacidade de prevenção de desastres e incluirá a construção da capacidade na prevenção de desastres em seu 14º Plano Quinquenal, englobando o período de 2021 a 2025.

