Ao menos 45 migrantes morrem em naufrágio na costa da Líbia

Ao menos 45 migrantes morreram na costa da Líbia no inicio da semana, no pior naufrágio com essas característica no ano, informou a Organização das Nações Unidas nesta quarta-feira (19).

As agências da ONU para refugiados e migração explicaram em um comunicado conjunto que o acidente ocorreu na segunda-feira (17), e que pescadores locais conseguiram resgatar 37 náufragos. Entre os 45 mortos contabilizados até agora há cinco crianças, segundo o comunicado.

O naufrágio aconteceu quando o motor de um barco explodiu na cidade costeira de Zwara.

Os sobreviventes, em sua maioria vindos de Senegal, Mali, Chade e Gana, foram detidos ao desembarcar na Líbia, informaram as agências.

Esta nova tragédia eleva para 302 as vítimas contabilizadas na perigosa rota do Mediterrâneo este ano.

"É urgentemente necessário fortalecer os atuais dispositivos de busca e resgate para responderem os pedidos de socorro", explicaram as agências, criticando a inexistência de um programa desse tipo em nível europeu.

Os migrantes que chegam à Líbia para tentar cruzar o mar "correm perigo em meio ao conflito atual, às severas violações dos direitos humanos e à detenção arbitrária assim que desembarcam".

Este ano os países europeus devolveram mais de 7 mil pessoas que tentaram cruzar o Mediterrâneo para a Líbia, cuja força marítima assume cada vez mais a responsabilidade pelos resgates.