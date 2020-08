McEnany, sobre encontro EUA e China: Não sei quando, mas sei que vai ocorrer

A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, evitou precisar uma data para o encontro de representantes comerciais dos Estados Unidos e da China, mas garantiu que o evento vai acontecer. As declarações foram feitas na tarde desta quarta-feira, 19, em coletiva de imprensa.



Na semana passada, circularam na imprensa informações extraoficiais de que autoridades de Washington e Pequim retomariam o diálogo sobre o acordo comercial em encontro agendado para o último fim de semana, em meio à escalada de tensões entre as duas maiores economias do mundo. O evento, no entanto, teria sido adiado.



McEnany aproveitou a coletiva de imprensa pra reiterar críticas à presidente da Câmara dos Representantes do país, deputada democrata Nancy Pelosi, culpando a líder da oposição pela falta de acordo com o governo em torno de um novo pacote fiscal.



A crise envolvendo os correios americanos também foi citada. A porta-voz reforçou que o presidente Donald Trump "realmente acredita" na possibilidade de fraudes em votos pelo sistema postal nas eleições de outubro, e sugeriu a mesma estratégia do líder da Casa Branca para resolver o caixa da instituição. "Aumentar cobrança sobre Amazon pode ajudar a resolver problemas dos correios", declarou, na coletiva de imprensa.



Ontem, Trump já havia defendido a proposta, de olho no salto de entregas oriundas do e-commerce por parte da gigante do varejo.