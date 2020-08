Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

O Project Management Institute (PMI), a associação com liderança mundial para a profissão de gestão de projetos, convida profissionais de todo o mundo a se inscreverem no Virtual Experience Series intitulado, "A Comunidade: Juntos, Crescemos" em 25 de agosto de 2020 das 11h às 17h, horário de verão do leste. O segundo evento desta série inovadora é encabeçado pelo comediante e apresentador do programa The Daily Show® Trevor Noah, e apresentado pelo jornalista, apresentador de programas de entrevistas e produtor executivo, Tamron Hall. Além disto, mais de 20 especialistas do setor conduzirão sessões instigantes, incluindo o líder de pensamento de inteligência artificial e autor de Garota Decodificada: A Busca de um Cientista para Recuperar Nossa Humanidade ao Trazer Inteligência Emocional para a Tecnologia, Dra. Rana el Kaliouby.

O Virtual Experience Series conecta participantes com inovadores mundiais, vozes inspiradoras e líderes de projeto para ajudá-los a navegar em um mundo definido por desafios e abraçar a oportunidade de criar uma nova realidade. Na sessão de abertura, Trevor Noah discutirá como ele usa seu gerente de projetos interno para galvanizar uma comunidade, praticar agilidade diariamente e liderar uma equipe global. Em 2015, Trevor sucedeu o apresentador de programa de longa data, Jon Stewart, e recebeu vários elogios, incluindo um prêmio Primetime Emmy. Em resposta à COVID-19, Trevor começou a apresentar uma versão virtual modificada do 'The Daily Show' chamada 'The Daily Social Distancing Show' com Trevor Noah, para continuar abordando as maiores histórias de notícias, política e cultura popular. Este ano, o 'The Daily Show' recebeu oito indicações ao Emmy.

Os participantes que desejam impulsionar sua carreira ou impulsionar a uma nova podem descobrir o 'Brand You Hub' que contém dicas úteis para todos os profissionais que buscam se adaptar e prosperar neste novo ambiente de trabalho dinâmico. Eles também podem se relacionar com profissionais de projetos no Networking Hub e participar de um bate-papo ao pé da lareira com líderes de organizações da Fortune 500 a fim de explorar o lado humano da liderança durante a disrupção, bem como lições e aprendizagens da pandemia.

"Agora, mais do que nunca, o objetivo do PMI é trazer à vanguarda as percepções e recursos essenciais para ajudar a capacitar as pessoas a levar projetos adiante e transformar ideias em realidade", disse Michael DePrisco, vice-presidente de experiência e soluções globais no PMI. "Em nosso novo ecossistema de trabalho pós-COVID, as equipes estão enfatizando cada vez mais a liderança colaborativa e a empatia para ajudar a agregar valor em nosso local de trabalho virtual. Isto é o que chamamos de 'habilidades de poder' e o PMI está aqui para fornecer os recursos necessários para construir e aperfeiçoar estes conjuntos de habilidades."

A cada mês, o Virtual Experience Series apresentará uma nova lista de personalidades líderes do pensamento e especialistas do setor. As datas e temas das próximas séries incluem:

-- 9 de setembro - Um Mergulho Profundo na Agilidade Organizacional: Adaptabilidade, Resiliência e Aprendizagem

-- 20 de outubro - O Mundo: Nosso Impacto Global

-- 12 de novembro - Um Mergulho Profundo na Análise de Negócios: Desenhando um Mapa para o Futuro

-- 9 de dezembro - O Futuro: Explorando Nosso Caminho

A inscrição para membros do PMI custa US$ 99 para uma única experiência ou US$ 359 para toda a série. A inscrição para não membros custa US$ 149 para uma única experiência ou US$ 899 para a série de eventos. A compra de um ingresso da série inclui acesso gratuito sob demanda ao Simpósio de Talento e Tecnologia do PMI®, que ocorreu em junho, e seleciona sessões gravadas para os participantes examinarem até janeiro de 2021. Cada sessão é elegível para unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) a fim de manter as certificações do PMI®.

Para mais informação sobre este evento e inscrições, acesse experience.pmi.org.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a associação com liderança mundial para aqueles que consideram a gestão de projetos, programas ou portfólios sua profissão. Por meio de advocacia, cooperação, educação e pesquisa globais, trabalhamos para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para The Project Economy: a economia por vir na qual o trabalho e as pessoas são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Já há 50 anos em formação, trabalhamos em quase todos os países para avançar em carreiras, melhorar o sucesso organizacional e amadurecer ainda mais a profissão de gestão de projetos por meio de normas, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking reconhecidos internacionalmente. Como parte da família PMI, o site ProjectManagement.com® cria comunidades globais online que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

"The Daily Show" é uma marca registrada da Comedy Partners.

"PMI" e "Projectmanagement.com" são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.

