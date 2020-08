Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

A Hillstone Networks, uma fornecedora líder de soluções de gerenciamento de risco e segurança de rede corporativa, anuncia o lançamento global do Hillstone Application Delivery Controller (ADC), uma solução de alto desempenho projetada para fornecer a experiência de aplicativo ideal ao usuário.

Hillstone ADC oferece alta disponibilidade de aplicativos e melhora o acesso geral do usuário, a produtividade e a experiência. Oferece migração IPv6 e transformação HTTPS sem interrupções, com desempenho de processamento SSL extremo por meio de uma tecnologia de aceleração de hardware dedicada. Possui recursos de entrega de aplicativos seguros de ponta a ponta por meio de suas tecnologias de segurança incorporadas e em conjunto com outros produtos de segurança Hillstone.

Principais recursos e benefícios

-- Opções de balanceamento de carga flexível: Balanceamento de carga de servidor (SLB) de camada 4 a 7, balanceamento de carga de link (LLB) e balanceamento de carga de servidor global (GSLB) para garantir a disponibilidade e continuidade dos negócios.

-- Site e aceleração de aplicativos: Reduz transferências de dados, tempos de carregamento, conexões de servidor e leitura / gravação de servidor para melhorar a velocidade de resposta geral e, portanto, a experiência do usuário.

-- Processamento SSL baseado em hardware: O descarregamento SSL baseado em hardware reduz a carga de trabalho de computação dos servidores para melhor desempenho, permite a inspeção completa do tráfego para melhorar a segurança e fornece transformação HTTPS com apenas o mínimo de mudanças necessárias.

-- Migração IPv6 de baixo impacto e recursos completos: Suporta IPv6 quase sem necessidade de alterações de rede ou servidor, minimizando a complexidade da transição para IPv6.

-- Entrega de aplicativos altamente segura: Funciona com os NGFWs da Hillstone e outras tecnologias de segurança para uma segurança ponta a ponta do acesso aos data centers.

"Hillstone está introduzindo uma mudança de paradigma no mercado de entrega de aplicativos com o lançamento dos produtos ADC da série AX", disse Tim Liu, diretor de tecnologia e cofundador da Hillstone Networks. "Os volumes de trabalho e os usuários de hoje exigem uma solução que complemente os ambientes existentes e que atenda às necessidades de alta disponibilidade, acessibilidade e segurança da entrega de aplicativos modernos."

Sobre a Hillstone Networks

As soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais da Hillstone Networks proporcionam visibilidade, valiosas informações e proteção para assegurar que as empresas tenham visão e compreensão amplas, podendo reagir rapidamente a ciberameaças. Reconhecidas por importantes analistas e contando com a confiança de empresas globais, as soluções da Hillstone cobrem a empresa da periferia à nuvem, melhorando o custo total de propriedade. Para obter mais informações, acesse https://www.hillstonenet.br.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200819005015/pt/

Zeyao Hu Gerente de Marketing inquiry@hillstonenet.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.