Três pessoas, incluindo dois integrantes da guarda presidencial afegã, morreram e 16 ficaram feridas em um ataque com foguetes contra Cabul na terça-feira, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (19).

Entre os feridos estão quatro crianças, afirmou Tareq Arian, porta-voz do ministério do Interior.

Quatorze foguetes caíram na terça-feira no centro da capital do Afeganistão e um deles atingiu o palácio presidencial, no dia em que o país celebrava o 101º aniversário da independência.