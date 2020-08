Israel bombardeia Gaza após lançamento de foguete

Aviões israelenses bombardearam a Faixa de Gaza na terça-feira à noite, após o lançamento de um foguete a partir do território palestino em direção ao sul do Estado hebreu.

Os bombardeios aconteceram depois que o presidente israelense advertiu o Hamas, que governa Gaza, que poderia provocar uma "guerra" se não interrompesse o lançamento de balões incendiários.

Há 12 dias, Israel responde com bombardeios e com um endurecimento do bloqueio contra o território palestino como represália ao lançamento de foguetes e balões incendiários a partir de Gaza, que provocaram mais de 100 incêndios do outro lado da fronteira.

Na terça-feira, balões incendiários e um foguete foram lançados de Gaza contra Israel, que respondeu pouco antes da meia-noite com bombardeios de "jatos de combate e outros aviões", contra posições do Hamas", afirmou o exército em um comunicado.

"Um complexo militar da organização terrorista Hamas foi atingido", afirma a nota. Nenhuma vítima foi registrada.

De acordo com os bombeiros israelenses, os balões incendiários provocaram 40 focos de incêndio na terça-feira no sul de Israel.

"O terrorismo que recorre a foguetes e balões é uma forma de terrorismo como qualquer outro", declarou o presidente israelense, Reuven Rivlin, durante uma visita aos bombeiros na zona de fronteira.

"O Hamas deveria saber que isto não é um jogo. Chegará o momento em que terão que decidir... Se querem guerra, terão guerra", completou.

Desde 2008 Gaza foi cenário de três guerras entre Israel e os movimentos armados palestinos.

Apesar da trégua decretada no ano passado, após a mediação da ONU, Egito e Catar, confrontos esporádicos acontecem entre os movimentos armados de Gaza, incluindo o Hamas, e Israel.