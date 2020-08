Presidente do Mali anuncia demissão e dissolução do Parlamento e governo

O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, anunciou na madrugada de terça (18) para quarta-feira sua demissão e a dissolução do Parlamento e do governo, horas após ter sido detido por militares amotinados.

"Eu gostaria, neste momento preciso, enquanto agradeço ao povo maliense por seu acompanhamento ao longo destes longos anos e seu caloroso afeto, anunciar-lhes minha decisão de deixar minhas funções, todas as minhas funções, a partir deste momento", disse o presidente demissionário em um discurso transmitido pela televisão nacional ORTM. "E com todas as consequências resultantes: a dissolução da Assembleia Nacional e do governo", acrescentou.