O chanceler turco, Mevlüt Cavusoglu, se reuniu nesta terça-feira em Caracas com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e assinou acordos que incluem a promessa de construção de um hospital no país caribenho.

"Tive um agradável encontro de trabalho com o Ministro de Relações Exteriores da República da Turquia, Mevlüt Cavusoglu. Conversamos sobre a cooperação, apoio e agenda de ações coordenadas entre Turquia e Venezuela para garantir a saúde e o bem-estar de nossos povos", disse Maduro no Twitter, em mensagem que acompanhou com fotos da reunião no palácio presidencial de Miraflores.

Cavusoglu expressou nessa rede social que estendeu a Maduro as "saudações" do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

"A amizade entre nossos líderes aumentará ainda mais nossa cooperação", disse o alto funcionário, que chegou à Venezuela quatro dias após um telefonema entre Erdogan e Maduro, que mantêm uma aliança que começou com o ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013).

A Turquia, junto com a China e a Rússia, tem apoiado Maduro em meio a forte pressão internacional contra o governante socialista, liderada pelos Estados Unidos.

Ao receber Cavusoglu no aeroporto internacional de Maiquetía, a cerca de 40 minutos de Caracas, o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, destacou a "cooperação humanitária" da Turquia em meio à pandemia COVID-19, com a entrega de ajuda ao primeiro potência do petróleo, atingida pela hiperinflação, seis anos de recessão e um sistema de saúde precário.

"Estamos assinando um termo de compromisso (...) para estudos de viabilidade para a construção de um hospital com 288 leitos e 25 mil metros quadrados", disse o ministro da Saúde da Venezuela, Carlos Alvarado, em declarações transmitidas pela televisão estatal.

Não foram dados mais detalhes sobre o projeto anunciado por Alvarado ou outros acordos.

Em julho, acrescentou o Ministro da Saúde, a Turquia enviou 20 toneladas de suprimentos que incluíam "equipamentos para o reparo e fornecimento de dois hospitais" e sistemas de ventilação para pacientes com COVID-19.

Em dezembro de 2018, em meio a questionamentos dos Estados Unidos e de dezenas de países latino-americanos e europeus para sua reeleição, denunciada pela oposição como fraudulentos, Maduro recebeu a visita de Erdogan, que lhe prometeu apoio em face das sanções financeiras impostas por Washington contra Venezuela.