Presidente do Mali é detido por militares rebeldes

O presidente do Mali, Ibrahim Bubacar Keita, e seu primeiro-ministro, Boubou Cisse, foram detidos nesta terça-feira (18) à tarde por militares rebeldes, que se aliaram a manifestantes que há meses pedem a saída do chefe de Estado e seu governo.

O presidente e o primeiro-ministro "foram levados a Kati pelos militares amotinados em veículos blindados", onde fica a guarnição Sundiata Keita, a cerca de 15 km de Bamako, onde havia começado uma rebelião no início do dia, segundo Boubou Doucoure, diretor de comunicação do governo.

"Podemos dizer-lhes que o presidente e o primeiro-ministro estão sob nosso controle. Os detivemos em sua casa" (na residência do chefe de Estado em Bamako), tinha dito mais cedo à AFP um dos líderes da rebelião.

Os militares rebeldes tomaram o controle do acampamento e das ruas vizinhas, antes de se dirigir em comboio para o centro da capital, segundo um correspondente da AFP.

Em Bamako foram aclamados por manifestantes reunidos para pedir a saída do chefe de Estado nas imediações da praça da Independência, epicentro dos protestos que ocorrem no Mali há meses, antes de prosseguir em direção à residência do presidente Keita, segundo a mesma fonte.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira a "libertação imediata e incondicional" do Presidente do Mali.

"O secretário-geral condena veementemente essas ações e pede a restauração imediata da ordem constitucional e do Estado de Direito no Mali", ressaltou o porta-voz de Guterres em comunicado.

A pedido da França e do Níger, que preside atualmente a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), o Conselho de Segurança da ONU anunciou que celebrará a portas fechadas uma reunião de emergência na quarta-feira sobre a crise no pais africano.

"A União Europeia condena a tentativa de golpe em curso no Mali e desaprova uma mudança inconstitucional", afirmou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em comunicado.

O presidente francês, Emmanuel Macron, "acompanha a situação com atenção e condena a tentativa de rebelião em curso", anunciou em Paris.

Em comunicado, o ministro das Relações Exteriores "condenou veementemente o motim" e reafirmou "o seu apego total à soberania e democracia do Mali".

Antes do anúncio das prisões, os países da África ocidental, França e EUA tinham expressado preocupação e denunciado qualquer tentativa de derrubar o governo.

O Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, escreveu em sua conta no Twitter que "condena veementemente a prisão do Presidente Ibrahim Boubacar Keita, (do) primeiro-ministro (Boubou Cisse) e (de) outros membros do governo de Mali".

A crise no país será abordada na quarta-feira em uma reunião de emergência a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU, a pedido da França e do Níger, que atualmente preside a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Pouco antes da sua prisão, o primeiro-ministro do Mali pediu aos militares para "silenciar as armas", dizendo que está pronto para um "diálogo fraterno para dissipar todos os mal-entendidos", segundo um comunicado de imprensa.

- Distúrbios sangrentos -

O Mali enfrenta uma grave crise sociopolítica que preocupa a comunidade internacional.

Uma coalizão heterogênea de opositores políticos, líderes religiosos e membros da sociedade civil fazem parte das manifestações para exigir a saída do presidente Keita, criticado por, segundo os que protestam, gerenciar mal o governo.

Soma-se a isso uma difícil "situação social", de acordo com o dirigente sindical, Sidibé Dedeu Ousman.

O Movimento 5 de Junho - Encontro das Forças Patrióticas do Mali (M5-RFP), que lidera os protestos, recusou-se na última quinta-feira ter uma conversa com Keita, colocando como condição prévia o "fim da repressão" contra os militantes.

No fim de semana de 10 de julho, uma manifestação convocada pelo Movimento 5 de junho resultou em três dias de distúrbios sangrentos.

Na mesma guarnição de Kati, os militares tinham se rebelado em 21 de março de 2012 contra a incapacidade do governo de enfrentar uma grande ofensiva dos rebeldes tuaregues e a chegada de extremistas vindos de países vizinhos.

Na ocasião, tiraram do poder o então presidente Amadou Toumani Touré.

O golpe de Estado antecipou a queda do norte do Mali nas mãos de grupos islamitas armados, que ocuparam a região durante nove meses, antes de serem expulsos por uma intervenção militar internacional organizada pela França em janeiro de 2013, e que ainda está em curso.