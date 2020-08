Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que a Kaarta Cloud® oferece suporte exclusivo aos sensores lidar da Velodyne. O novo aplicativo baseado em nuvem da Kaarta é uma plataforma para processar, armazenar e compartilhar espaços 3D. Combinados com o módulo lidar de alta qualidade para capturar o ambiente em 3D, os dados são carregados na Kaarta Cloud para processá-los de forma rápida e fácil em uma nuvem de pontos. O mapeamento móvel 3D de alta qualidade agora está disponível para uma base de consumidores mais ampla.

The Kaarta Cloud® platform allows users to process Velodyne's 3D lidar data into a registered point cloud map. It provides a continuous framework to the data which then can be optimized with functions including filtering, loop closure, conversion and more. (Photo: Kaarta)

A Kaarta Cloud é compatível com três sensores Velodyne: Ultra Puck?, Puck? e HDL-32E. Depois de usar um sensor Velodyne para escanear o ambiente, o Kaarta Engine, de propriedade da Kaarta, usa algoritmos de localização e mapeamento simultâneos (SLAM) para processar instantaneamente dados lidar em um mapa de nuvem de pontos registrado. Isso permite que os usuários produzam modelos 3D precisos e mensuráveis e representações visuais vívidas de ambientes complexos, que variam de edifícios e infraestrutura a áreas perigosas e de difícil acesso.

Os sistemas de leitura móvel estão melhorando continuamente e as possibilidades de uso são amplas. Há um interesse crescente em imagens lidar para avaliação pós-terremoto, pesquisas de edifícios danificados, auxiliando socorristas em situações de emergências e muito mais. À medida que os aplicativos e a sofisticação dessas ferramentas crescem, também aumenta o tamanho e a complexidade dos dados coletados, exigindo novas maneiras de gerenciar grandes conjuntos de dados que podem ultrapassar um bilhão de pontos. Para isso, a Kaarta Cloud usa uma rede de processamento paralelo de altíssimo desempenho para lidar com grandes arquivos de captura de realidade. O fluxo de trabalho da Kaarta Cloud é projetado para otimizar operações, extrair o máximo valor das varreduras lidar e facilitar o compartilhamento e colaboração de dados por meio de sua plataforma segura de armazenamento em nuvem.

A Kaarta Cloud é compatível com todos os sistemas robustos de mapeamento móvel da Kaarta que incluem Velodyne's Puck, HDL-32E e Ultra Puck no Stencil 2-16, Stencil 2-32 e Stencil Pro da Kaarta, respectivamente. Velodyne e Kaarta têm grande experiência em ajudar os clientes a enfrentarem os desafios de mapeamento em uma ampla variedade de aplicações. Por exemplo, a Allvision e a cidade de Pittsburgh usaram uma solução Kaarta com Velodyne para conduzir análises detalhadas de meios-fios e estacionamento. Este projeto forneceu informações para ajudar a desenvolver uma mobilidade urbana eficiente e equitativa, permitir entregas mais rápidas e melhorar significativamente as experiências de estacionamento público. Outro exemplo é a McVeigh & Mangum Engineering, que usou uma solução Kaarta com Velodyne em uma iniciativa altamente desafiadora para documentar um hospital da Carolina do Norte com mapeamento digital.

Os clientes agora podem se cadastrar para realizar um teste gratuito de 30 dias da nova plataforma Kaarta Cloud. Kaarta, como parceira da Automated with Velodyne, discutirá como as empresas podem usar a integração lidar da Velodyne com a Kaarta Cloud durante um webinar conjunto em 21 de agosto, das 10h00 às 10h45 (horário da costa do pacífico dos EUA).

"A Kaarta Cloud abre acesso à tecnologia avançada baseada em SLAM da Kaarta para sensores lidar da Velodyne, além dos sistemas Kaarta", disse Kevin Dowling, diretor executivo da Kaarta. "Ela fornece um fluxo de trabalho rápido e flexível para gerenciar dados 3D de mapeamento móvel, desde a captura de campo até os dados finalizados".

"A Kaarta Cloud é uma inovação empolgante para o crescente ecossistema de ferramentas de software que permite aos clientes e parceiros lidar da Velodyne produzirem gêmeos digitais 3D impressionantes", disse Jon Barad, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. "O processamento SLAM on-line de dados lidar expande os recursos, o escopo, a facilidade de uso e a velocidade com que a comunidade de usuários pode aproveitar os sensores da Velodyne. Isso ajudará a liberar o enorme potencial para aplicativos de mapeamento e inovação baseados em lidar".

Os sensores Ultra Puck, Puck e HDL-32E da Velodyne oferecem imagens de alta resolução para medir e analisar diversos ambientes. Eles fornecem resolução e desempenho de alta qualidade com uma visão ambiental completa de 360 graus para fornecer dados 3D em tempo real.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão circundante em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a Kaarta

A Kaarta, uma inovadora na captura de realidade 3D móvel em tempo real, transforma o mundo real em seu gêmeo digital com velocidade, fidelidade e facilidade. A tecnologia da Kaarta, fundamentada em robótica avançada e com patente ainda pendente, é um caminho rápido da captura à resposta, simplificando o fluxo de trabalho, reduzindo o tempo e os custos necessários para a operação, e proporcionando um novo nível de compreensão de espaços para seres humanos e máquinas autônomas. Agora, o espectro de interessados na área de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação, gerentes e planejadores de instalações, profissionais de gerenciamento de recursos naturais e desenvolvedores de robótica móvel podem trabalhar a partir da mesma estrutura. Mais informações estão disponíveis em www.kaarta.com.

