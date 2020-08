Comunicado do Business Wire :Kymeta Corporation

Kymeta Corporation (www.kymetacorp.com), a empresa de comunicações que está tornando a mobilidade global - tem o prazer de anunciar a aquisição bem-sucedida da Lepton Global Solutions LLC (www.leptonglobal.com), que se tornará uma subsidiária direta integral da Kymeta Corporation. Estabelecida em 2013, a Lepton Global Solutions é uma fornecedora líder de soluções e serviços de comunicações prontos para uso como personalizados baseados em satélite com experiência em Comunidade de Inteligência (IC), Comando de Operações Especiais (SOC) e outros setores governamentais.

A aquisição de Lepton combina recursos essenciais e fortalece a capacidade da Kymeta de buscar oportunidades importantes com clientes de defesa e governo dos EUA em locais ao redor do mundo. Como um provedor de serviços de comunicação por satélite em rápido crescimento com uma infraestrutura de rede global e escalável, a empresa oferece soluções de conectividade ponta a ponta personalizadas que podem ser implantadas de forma rápida e eficiente para atender às necessidades dos clientes onde quer que estejam.

Lepton atualmente hospeda as soluções de conectividade por satélite da Kymeta. Como uma entidade combinada, as novas ofertas e recursos trazem soluções exclusivas, completas e agrupadas para o mercado, com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que atendem e excedem os requisitos da missão do cliente.

"Ter um provedor de serviços de satélite prontos para uso como a Lepton acelera a capacidade da Kymeta de penetrar com sucesso nos clientes militares e governamentais dos EUA em parceria com uma marca bem estabelecida, profunda experiência de canal e suporte de rede para essas verticais. A combinação do hardware revolucionário da Kymeta, juntamemte com as ofertas de serviço da Lepton, será uma combinação vencedora que será difícil de combater. Estamos entusiasmados em trazer Rob Weitendorf, Isabel LeBoutillier e sua equipe para a família Kymeta e, assim, expandir e acelerar nossa capacidade de chegar ao mercado", disse Walter Berger, presidente e diretor de operações da Kymeta.

"Os setores governamentais e comerciais precisam da conectividade mais confiável e contínua para cumprir com sucesso suas missões diárias", disse Rob Weitendorf, Sócio-gerente da Lepton. "Este novo empreendimento permitirá que nossos clientes aproveitem a experiência de Lepton e Kymeta para receber serviços e soluções mais personalizados, enquanto mantém o legado de Lepton de fornecer as melhores soluções da categoria, sempre com foco na missão do cliente". O Sr. Weitendorf prossegue, dizendo: "Não consigo pensar em um parceiro melhor do que a Kymeta para lançar esta nova era de conectividade à medida que trazemos novas ofertas para o mercado de comunicações via satélite e celular em todo o mundo".

"Dada a nossa relação de trabalho existente, reconhecemos as sinergias que uma parceria ainda mais estreita trará, e toda a nossa equipe está muito animada por se juntar à Kymeta. Nossa experiência baseada em serviços enriquece o amplo conhecimento e experiência do setor já presente na Kymeta, criando uma potência verdadeiramente colaborativa com recursos de ponta no setor de comunicações por satélite", acrescentou Isabel LeBoutillier, sócia-gerente da Lepton.

Juntos, Kymeta e Lepton trarão melhores soluções para o mercado, pois os recursos de cada empresa aumentarão a capacidade da outra pessoa de atender às necessidades dos clientes. Os clientes atuais da Lepton não experimentarão nenhuma interrupção no serviço em curto prazo e continuarão recebendo o conjunto completo de produtos, serviços e suporte da Lepton. A longo prazo, os clientes desfrutarão dos benefícios da colaboração conjunta Kymeta-Lepton e continuarão a construir sobre a excelência estabelecida de Lepton como provedor de serviços de satélite e o portfólio exclusivo de produtos e serviços da Kymeta.

Sobre a Kymeta

Kymeta está revelando o potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer a enorme demanda por comunicações em movimento e tornar a mobilidade global. A Lepton Global Solutions, parte da Kymeta, hospeda as soluções de conectividade por satélite da empresa e oferece soluções integradas exclusivas, completas e agrupadas prontas para uso para o mercado com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que atendem e excedem os requisitos da missão do cliente. Essas soluções, em conjunto com a antena de satélite de tela plana da empresa, a primeira de seu tipo, e os serviços Kymeta? Connect fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e celular híbridas para clientes em todo o mundo. Apoiada por patentes e licenças internacionais e nos EUA, o terminal da Kymeta atende às necessidades de sistemas de comunicação de alta taxa de transferência, leves e que ocupam pouco espaço que não requerem que componentes mecânicos girem em direção a um satélite. A Kymeta faz com que a conexão seja fácil - para qualquer veículo, embarcação ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, EUA.

Para mais informações, acesse kymetacorp.com.

Sobre a Lepton

A Lepton Global Solutions é especializada na engenharia e entrega de soluções prontas para uso de comunicações via satélite personalizadas, porém econômicas, para clientes comerciais e governamentais. As soluções ponta a ponta da Lepton, que vão além dos serviços de satélite gerenciados para incluir a instalação de equipamentos VSAT, suporte técnico 24x7 e infraestrutura de TI de back-end customizada, são feitas sob medida para atender às necessidades específicas do cliente.

A Lepton está sediada fora de Washington, D.C. em Tysons Corner, Virginia.

Para informações adicionais, visite www.leptonglobal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200818005793/pt/

Consultas de negócios para Kymeta: Jon Maron vice-presidente de Marketing e Comunicações Kymeta Corporation +1 425.658.8827 jmaron@kymetacorp.com

Edia Consultas para Kymeta: Amanda Barry diretor Associado de RP, The Summit Group +1 509.554.8409 abarry@summitslc.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.