Trump: conversas com China foram adiadas e Amazon precisa pagar mais por entregas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tratou de jogar um balde de água fria na incipiente aproximação de seu governo com a China. Em evento no estado do Arizona nesta terça, 18, o republicano voltou a culpar o país asiático pela pandemia do novo coronavírus e, em razão disso, teria adiado as negociações com Pequim. Ele ainda defendeu aumento na taxação sobre a gigante varejista Amazon. "Precisa pagar mais por entregas pelos correios", declarou.



A imprensa internacional noticiou que autoridades americanas e chinesas pretendiam se encontrar no último fim de semana, para retomar as tratativas em torno do acordo comercial entre as partes, cuja fase 1 foi assinada em janeiro deste ano. O encontro, porém, foi adiado.



Ainda sobre as tensões com Pequim, Trump insistiu que o aplicativo chinês TikTok precisa ser comprado por uma companhia americana para que não seja proibido no país. "Mas nosso Tesouro também precisa ser recompensado", reiterando, portanto, que pretende taxar a transação, caso ela ocorra.



O líder da Casa Branca tampouco poupou críticas à presidente da Câmara dos Representantes, a deputada democrata Nancy Pelosi. Indagado por um jornalista em torno de uma fala de mais cedo de Pelosi, de que o Partido Democrata poderia cortar sua proposta por um novo pacote fiscal pela metade, de forma a chegar a um consenso com o governo, Donald Trump respondeu: "Não sei o que ela disse. Na verdade, ela é uma pessoa que nunca sabe o que diz."