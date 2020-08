Nasdaq e S&P 500 batem novos recordes

O S&P; 500 atingiu um nível nunca visto no fechamento desta terça-feira, recuperando as perdas que tinha desde o início da pandemia, e o Nasdaq bateu um novo recorde, em mais um dia de escalada na Bolsa de Valores de Nova York.

O índice ampliado das maiores empresas da bolsa subiu 0,23%, fechando em 3.389,78 pontos, acima do máximo de 19 de fevereiro.

Enquanto isso, o Nasdaq, batendo recorde atrás de recorde há semanas, ganhou 0,73%, para 11.210,84 pontos. O Dow Jones caiu 0,24% para 27.778,07 unidades.

As severas medidas de restrição impostas por alguns estados norte-americanos diante do avanço do coronavírus reduziram a atividade e levantaram preocupações sobre o colapso nos lucros das empresas. Mas o governo e o Congresso agiram com um vasto plano de apoio a empresas e famílias, o que tornou possível limitar os danos.

Além disso, o Federal Reserve (Fed, banco central) injetou bilhões de dólares nos mercados para garantir seu bom funcionamento e garantir crédito às empresas.

Os índices de ações responderam. O bloqueio favoreceu empresas de tecnologia, principalmente de entretenimento e de comércio online.

Nesta terça-feira, o Nasdaq subiu novamente, impulsionado pela Amazon (+ 4,1%), Alphabet (+ 2,7%), e Netflix (+ 2,0%).

Já o Dow Jones, que tem valores mais cíclicos e dependentes da atividade econômica e da movimentação de pessoas (companhias aéreas, hotéis), ainda não recuperou o terreno perdido pela pandemia.

O mercado de ações foi estimulado na terça-feira pelas informações sobre a construção de novas moradias nos Estados Unidos, que aumentaram 22,6% em julho ante junho.

Este é o terceiro mês consecutivo de forte alta no setor de construção desde o impacto da pandemia do coronavírus, que deixa mais de cinco milhões de infecções nos Estados Unidos e 170.000 mortes.