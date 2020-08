Federação Peruana devolverá dinheiro de ingressos das eliminatórias para Copa do Catar-2022

A Federação Peruana de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira que vai devolver o dinheiro dos ingressos comprados antecipadamente pelos torcedores para as eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo do Catar-2022, que começará em outubro sem a presença do público devido à pandemia do coronavírus.

"Levando em consideração a situação atual que nosso país atravessa com a COVID-19, a FPF decidiu reembolsar o valor total pago pela compra dos ingressos", disse a entidade em comunicado divulgado nas redes sociais.

A FPF informou que já vendeu 13.856 entradas com antecedência para os nove jogos que a seleção comandada pelo técnico argentino Ricardo Gareca disputará em casa, no Estádio Nacional de Lima.

Os ingressos começaram a ser vendidos online em fevereiro e os preços variaram de 165 a 1.200 dólares.

A Federação informou que a devolução do dinheiro começará no dia 7 de setembro.

As eliminatórias para Catar-2022 deveriam ter começado em março, mas acabou sendo um dos vários eventos esportivos que tiveram que ser cancelados ou adiados devido ao surto de coronavírus.

O Peru deveria receber o Brasil em Lima no dia 31 de março.

De acordo com o novo calendário da Fifa, o Peru estreia contra o Paraguai em Assunção no dia 8 de outubro. Pela segunda rodada, será anfitrião no jogo contra o Brasil no dia 13 de outubro.

Devido à pandemia, esses jogos serão disputados sem público nos estádios.

O Catar sediará a próxima Copa do Mundo de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.

Sob o comando de Gareca, o Peru se classificou para a Copa da Rússia-2018, seu primeiro mundial após uma longa espera de 36 anos, e não conseguiu avançar para as oitavas de final.