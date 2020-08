Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V), líder mundial em tecnologia de pagamentos, anunciou que concluiu com sucesso em 10 de agosto sua oferta inaugural de títulos verdes no total de US$500 milhões, com pagamento de um cupom semestral da 0,75% e vencimento em 15 de agosto de 2027. Os títulos verdes, que acreditamos serem os primeiros emitidos por uma rede de pagamentos digitais, serão usados para ajudar a promover o compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental e com um ecossistema de pagamentos sustentável. Além da emissão inaugural de títulos verdes e para apoiar esse compromisso, a Visa anunciou ainda a nomeação de seu primeiro diretor de sustentabilidade, Douglas Sabo.

"Na Visa, temos a responsabilidade e a oportunidade de usar o poder de nossa rede para impulsionar grandes mudanças em prol de um futuro sustentável", disse Al Kelly, CEO e presidente do conselho da Visa Inc. "A oferta de títulos verdes nos ajudará a acelerar a transformação de nossa infraestrutura e operações para atingirmos nossas metas ambientais. Isso inclui a nomeação do primeiro diretor de sustentabilidade da Visa, que se encarregará de continuar apostando em medidas ousadas e pioneiras na indústria a fim de preservar o meio ambiente ".

Como detalhado na Estrutura de Títulos Verdes da Visa, os recursos captados pelos títulos verdes serão usados para financiar projetos de melhorias predial, ganho de eficiência energética, expansão no uso de fontes de energia renováveis, uso eficiente de água e outros, além de programas para melhorar o deslocamento dos colaboradores até seu local de trabalho e pesquisas e iniciativas com foco em comportamentos de consumo sustentável. Os recursos captados serão investidos ainda em projetos para inspirar e promover um estilo de vida sustentável em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses projetos estão alinhados com a liderança da Visa em sustentabilidade, incluindo a transição para o uso de energia 100% renovável em todas as suas operações, meta alcançada no início de 2020.

"À medida que o mundo segue solucionando desafios ambientes urgentes, entre os quais, a mudança climática, aproveitamos a oportunidade para sermos um dos líderes na criação de um mundo mais sustentável", disse Douglas Sabo, o recém-nomeado diretor de sustentabilidade da Visa. "Com esta oferta de títulos verdes e nossas iniciativas para impulsionar o crescimento econômico inclusivo, estamos trabalhando para que as pessoas e o planeta possam prosperar juntos."

A Visa publicará um relatório anual sobre o uso dos recursos dos títulos verdes e seu impacto ambiental. A Sustainalytics, uma das principais empresas globais de estudos, rating e dados de governança ambiental, social e corporativa, foi contratada para fornecer a segunda opinião independente sobre os benefícios ambientais da Estrutura de Títulos Verdes da Visa e sua conformidade com os Princípios dos Títulos Verdes.

Declarações prospectivas

Sobre a Visa Inc.

