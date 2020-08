Novos casos de COVID-19 mudam abertura do Campeonato Francês

A Liga de Futebol Profissional, entidade que organiza o Campeonato Francês, anunciou nesta terça-feira alteração na rodada de abertura da competição devido aos casos confirmados de COVID-19 no Marsella, equipe que faria o primeiro jogo do torneio contra o Saint-Etienne, nesta sexta-feira, às 14h00 (hora de Brasília), no estádio Vélodrome.

"Diante dos resultados médicos transmitidos pelo Olympique Marsella nesta terça-feira, 18 de agosto, a Comissão Nacional da COVID indica à Comissão de Competições da LFP que o vírus circula no clube de Marselha", o que implica o adiamento da partida na contra o Saint-Etienne, destacou a entidade que organiza o campeonato francês.

Segundo a LFP, as duas equipes devem se enfrentar agora no dia 16 ou 17 de setembro, dependendo das condições de saúde dos jogadores.

De acordo com o protocolo de prevenção ao coronavírus adotado pela LFP, uma partida pode ter sua data transferida caso quatro jogadores de uma equipe estejam com suspeita da doença.

Na sexta-feira passada, o Saint-Etiene havia comunicado um teste positivo para o vírus, uma semana depois de cancelar um amistoso com o alemão Hertha Berlim por conta de um caso de COVID-19 entre seus jogadores.

Por sua vez, o Nîmes, que fez uma partida amistosa com o Marsella em 9 de agosto, anunciou duas novas suspeitas de vírus entre seus jogadores, sendo que todos os membros de seu elenco e comissão técnica foram isolados em suas casas até novos exames. A equipe estreia no Francês no domingo, contra o Brest.

No total, cerca de 40 jogadores de 11 clubes da primeira divisão francesa testaram positivo para COVID-19 nas últimas semanas. A maioria foi infectada após o retorno aos treinos em junho, iniciando um isolamento mais ou menos prolongado dependendo do caso e levando ao cancelamento de inúmeros amistosos.