Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid® anunciou hoje que a CloudComputing.pt, a principal provedora empresarial de estratégia de computação em nuvem de Portugal, levou a Lusitania Seguros a instalar a solução de armazenamento de backup em camadas da ExaGrid, que reforçou a proteção de dados da seguradora, aumentando a capacidade e a variedade de seus backups de dados.

A Lusitânia surgiu no mercado de seguros em 1986 como a primeira seguradora com capital 100% português. Desde então, e ao longo de mais de 30 anos, sempre se concebeu como uma empresa de olho no futuro. Uma parceria de confiança em todas as situações, apostando em agregar valor à economia nacional, de modo a contribuir de forma decisiva ao progresso e ao bem-estar de toda a sociedade portuguesa.

A equipe de TI da Lusitania havia modernizado sua infraestrutura e utilizado o Veeam para fazer o backup de seu ambiente VMware, mas precisava aumentar esta conforme os dados da empresa e as necessidades de backup aumentavam. "Queríamos expandir nossa solução Veeam e também precisávamos fazer backup de mais bancos de dados Oracle e servidores de arquivos, mas não tínhamos tempo suficiente em nossa janela de backup para adicionar mais tarefas de backup", disse Miguel Rodelo, engenheiro de sistemas sênior da Lusitania. "Decidimos testar novas soluções e passamos a solicitar provas de conceito (POC) para diferentes produtos."

Rodelo e seu provedor de TI empresarial, David Domingos, diretor de vendas na CloudComputing.pt, compareceram à VMWorld 2018 em Barcelona, onde pararam no estande da ExaGrid durante a conferência para saber mais sobre a solução de armazenamento de backup em camadas e acabaram solicitando uma POC. "Decidimos apostar juntos na tecnologia ExaGrid", disse Rodelo. "Disse que se a tecnologia fosse tão boa como afirma ser, a compraria, e meu revendedor disse que se fosse assim tão boa, contaria a todos os clientes em Portugal."

"A ExaGrid foi a última POC que estávamos analisando e acabou sendo a mais rápida e fácil de implementar e, em comparação com outros produtos que estávamos estudando ao mesmo tempo, estava claro que ExaGrid oferecia o melhor desempenho de backup, especialmente quando se trata de nossos dados Oracle. Esperava que a ExaGrid se integrasse bem com à Veeam, e se integrou, mas quando vi que também posso utilizar o Oracle RMAN para fazer backups diretos na ExaGrid, decidi implementar a ExaGrid como nosso armazenamento central de dados para backups", disse Rodelo.

Depois de trabalhar com a ExaGrid para fornecer armazenamento de backup de alto desempenho a seu cliente na Lusitania, David Domingos está ansioso para recomendar a solução de armazenamento de backup em camadas a mais clientes da CloudComputing.pt. "Um dos melhores recursos do sistema ExaGrid é que o cliente não sente o impacto da desduplicação de dados devido ao recurso Landing Zone. Quando você olha para o armazenamento tradicional, encontra problemas de capacidade, mas a desduplicação da ExaGrid resolve estes problemas. Além disto, a ExaGrid fala todos os idiomas dos aplicativos e software de backup, portanto, se um cliente estiver usando várias abordagens, como Veeam e Oracle RMAN, ou mesmo Commvault ou Veritas, a ExaGrid dará suporte a todos eles. A ExaGrid é versátil e isto agrega valor a nossos clientes."

A ExaGrid grava backups diretamente em uma Zona de Patamar de cache de disco, evitando o processamento em linha e garantindo o melhor desempenho de backup possível, o que resulta na janela de backup mais curta. A Desduplicação Adaptativa executa a desduplicação e a replicação em paralelo com backups para que um RTO e um RPO possam ser atendidos facilmente. Os ciclos do sistema disponíveis são utilizados para realizar a desduplicação e a replicação externa a um ponto de recuperação otimizado no local de recuperação de desastres. Após concluídos, os dados no local são protegidos e imediatamente disponíveis em sua forma não duplicada para restaurações rápidas, Recuperações Instantâneas de VM e cópias em fita, enquanto os dados externos estão prontos para recuperação de desastres.

Leia toda a história de sucesso para saber mais sobre a experiência de Rodelo usando a ExaGrid. Histórias de sucesso de clientes publicadas pela ExaGrid e histórias empresariais demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva da ExaGrid, produto diferenciado e suporte ao cliente incomparável.

Sobre a CloudComputing.pt

A CloudComputing.pt foi fundada em 2010 com o objetivo de prestar ao mercado corporativo serviços baseados em Computação em Nuvem, Mobilidade e Segurança da Informação. A motivação para atuar nestas áreas está baseada na visão estratégica de que a eficiência da organização é medida pela capacidade de compartilhar informações de negócios em tempo real com as pessoas certas, de modo seguro e em qualquer lugar. Desta forma, promovemos a inovação e valorização contínua dos clientes, com base nas seguintes competências: Segurança UEM, Gestão de Identidade e Acesso, Segurança e Infraestrutura em Nuvem e no Local.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em camadas com uma Zona de Patamar de cache de disco exclusiva, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura de expansão. A Zona de Patamar da ExaGrid fornece backups, restaurações e recuperações instantâneas de VM mais rápidos. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura dimensionada da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo conforme os dados aumentam, eliminando atualizações caras em sequência e obsolescência do produto. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

