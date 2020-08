Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou hoje que a 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY® será transmitida pela Univision na quinta-feira, 19 de novembro de 2020, às 20h (hora da costa leste dos EUA), antecedida pelo pré-show de uma hora "Noite de Estrelas", que começa às 19h.

Celebrando o tema "A música nos torna humanos", esta repaginada transmissão, será ancorada de Miami, com performances inspiradoras, de várias cidades ao redor do mundo. Com o objetivo de mostrar a excelência musical e o poder da música, o espetáculo incorporará a essência das pessoas com distintas histórias de esperança, comunidade, senso de propósito e celebração.

"O show deste ano é o resultado de música de qualidade, cuidadosamente preparado por quase 4.000 membros; um pessoal qualificado e compromissado com o processo da Entrega do Latin GRAMMY", disse Gabriel Abaroa Jr., Presidente/CEO da Academia Latina da Gravação. "A noite honrará a excelência musical e o poder da música - uma forma de arte que nos permite mostrar solidariedade, compaixão e esperança, transcendendo a linguagem, as barreiras culturais e os desafios globais atuais. Temos orgulho em honrar o trabalho de artistas que não deixaram de nos trazer excelência através de seu ofício, e alegria em tempos de desalento."

"A música sempre foi uma força que une nossa comunidade e este ano, mais do que nunca, estamos orgulhosos de celebrar a música que nos inspirou, nos elevou e nos comoveu", disse Jessica Rodriguez, diretora de Marketing e presidente de Entretenimento da Univision. "A 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY promete ser um dos espetáculos mais inovadores do ano, com performances memoráveis e momentos especiais, que certamente encantarão nosso público."

Antes da transmissão, A Premiere do Latin GRAMMY® também será realizada virtualmente a partir de Miami, onde a maioria das categorias da 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY será entregue. Detalhes adicionais sobre esta já tradicional tarde, repleta de performances inesquecíveis, discursos de aceitação emocionados e Momentos do Latin GRAMMY® serão anunciados posteriormente.

Diante dos desafios impostos pela pandemia da COVID-19, a Academia Latina, a Univision e as equipes de produção seguirão rigorosamente as diretrizes e protocolos de segurança. Se as condições locais forem favoráveis em novembro, a Academia Latina considerará a presença de uma plateia ao vivo, composta principalmente por indicados, apresentadores e artistas.

A Entrega Anual do Latin GRAMMY é a transmissão de um espetáculo musical de maior audiência e que gera mais engajamento da Univision. No ano passado, a 20.a Entrega Anual do Latin GRAMMY foi a responsável pela maior audiência nos EUA desde 2015, com uma média de 3,4 milhões de espectadores totais 2+, 1,6 milhão de adultos entre 18 e 49 anos e 717 mil adultos entre 18 e 34 anos. Além disso, a transmissão alcançou dezenas de milhões de espectadores em mais de 80 países ao redor do mundo e foi o programa número 1 nas redes sociais durante todo o dia, acumulando 8,3 milhões de interações totais no Facebook, Instagram e Twitter. (Fonte: Nielsen, NPM [14/11/2019] quinta-feira, das 20h-23h, Live+SD. Dados das redes sociais baseados na Nielsen Social Content Ratings [14/01/2019] com relação às interações totais.)

Outros parceiros internacionais para a transmissão serão anunciados posteriormente.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação? é uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a promover, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Entidade referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina?, para honrar a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, favor visitar LatinGRAMMY.com.

SOBRE A UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como a principal empresa de mídia hispânica nos EUA, a Univision Communications Inc. diverte, informa e empodera os latinos dos EUA com notícias, esportes e conteúdo de entretenimento, tanto na TV aberta como na TV a cabo, e em plataformas de áudio e digitais. O portfólio de mídia da empresa de maior audiência inclui as redes Univision e UniMás, bem como as TVs a cabo Galavisión e TUDN, o canal de esportes nº 1 em língua espanhola no país. Localmente, a Univision possui ou opera 65 estações de televisão nos principais mercados hispânicos dos EUA e Porto Rico. Além disso, Uforia, a Casa da Música Latina, abrange 58 estações de rádio próprias ou afiliadas, uma série de eventos ao vivo e uma robusta presença de áudio digital. Os principais ativos digitais da empresa incluem Univision.com, o serviço de streaming Univision Now, a maior rede de influenciadores hispânicos, além de vários aplicativos de primeira linha. Para mais informações, visite corporate.univision.com.

