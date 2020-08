Novos bombardeios de Israel em Gaza em represália a balões incendiários

O exército israelense realizou nesta terça-feira novos bombardeios na Faixa de Gaza em resposta ao lançamento de balões incendiários a partir do território palestino, enquanto o Hamas fechou a única central elétrica do enclave palestino.

Os novos bombardeios acontecem no momento em que uma delegação egípcia tenta reduzir a tensão na região, de acordo com uma fonte do movimento islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

Ninguém ficou ferido nos bombardeios, de acordo com a mesma fonte.

Os bombardeios israelenses tiveram como alvo "infraestruturas subterrâneas do Hamas na Faixa de Gaza", afirma um comunicado militar israelense, que vincula o ataque aos "balões explosivos e incendiários lançados desde Gaza contra Israel".

Em Gaza, fontes dos serviços de segurança e testemunhas informaram que os ataques visaram postos de observação em Rafah (sul) e Beit Lahya (norte).

"O Hamas está brincando com fogo e vou me certificar de que isso se volte contra eles", disse nesta terça-feira o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, acrescentando que as forças israelenses permaneceram em "alerta máximo".

A situação se deteriorou nos últimos dez dias. Ao lançamento de balões incendiários de Gaza, que causou mais de uma centena de incêndios em território israelense, e aos ataques de foguetes, o Estado hebreu respondeu com ataques e um aumento do bloqueio.

Israel proibiu os pescadores de Gaza de entrar no mar e fechou o único ponto de passagem de mercadorias entre Gaza e Israel, impedindo o fornecimento de combustível ao superlotado território palestino de dois milhões de habitantes, metade dos quais vive na pobreza.

Por falta de combustível, a única central de energia elétrica de Gaza anunciou seu "desligamento total" esta manhã, disse o porta-voz Mohammed Thabet.

O fechamento da central de Gaza poderia limitar o acesso à energia elétrica a cerca de quatro horas por dia, já que o enclave também é parcialmente abastecido por Israel.

Neste contexto, a delegação do Egito chegou na segunda-feira a Faixa de Gaza, onde se reuniu com líderes do Hamas. Também terá encontros com funcionários da Autoridade Palestina na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, segundo uma fonte do movimento islamita.

Desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza depois de vencer as eleições legislativas há mais de uma década, Israel impõe um severo bloqueio por terra, mar e ar sobre o território.

O enclave palestino tem população de mais de dois milhões de pessoas, a maioria delas refugiadas e quase 80% dependentes de ajuda humanitária, de acordo com dados da UNRWA, a agência da ONU para os refugiados palestinos.

Desde 2008 Gaza foi cenário de três guerras entre Israel e os movimentos armados palestinos.

Apesar da trégua decretada no ano passado, após a mediação da ONU, Egito e Catar, os movimentos armados de Gaza, incluindo o Hamas, e Israel se enfrentam esporadicamente.