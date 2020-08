Comunicado do Business Wire :MATRIXX Software, Inc.

A DISH (NASDAQ:DISH) anunciou hoje que escolheu a MATRIXX Software, líder global em soluções de monetização 5G, como o sistema de cobrança convergente (CCS) nativo da nuvem para sua rede 5G independente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200818005476/pt/

A DISH está construindo a primeira rede 5G compatível com Open RAN do país. Conforme a empresa implementa as operações comerciais, a cobrança convergente desempenhará um papel crucial na forma como empacota e monetiza novos serviços.

"A solução da MATRIXX ajudará a desbloquear o valor intrínseco de nossa rede 5G, ampliando sob demanda e permitindo preços dinâmicos para fatias de rede e outros serviços", disse Atilla Tinic, CIO da DISH. "Estamos orgulhosos de ter um parceiro com capacidade comprovada de fornecer uma solução CCS moderna para 5G que nos dará agilidade comercial e operacional para repetir constantemente nossas ofertas e expandir nossos negócios sem fio."

A arquitetura API-first do MATRIXX é comprovada para implantar de forma rápida e econômica. Combinado com a estratégia de IA da DISH, ele determinará a disponibilidade e utilização da rede, alterando os preços dinamicamente ao longo do dia. O pipeline de integração / implantação contínua (CI / CD) nativo da nuvem da MATRIXX automatiza as atualizações de preços. A funcionalidade do software oferece interoperabilidade perfeita com as funções de rede da DISH, permitindo que funcione em um ecossistema de vários fornecedores.

"A DISH está prestes a mudar para melhor o cenário das telecomunicações nos EUA e estamos entusiasmados por fazer parceria com eles em sua jornada. Com nossa plataforma exclusiva, a MATRIXX fornecerá à DISH uma poderosa vantagem competitiva tanto nas ofertas que trazem ao mercado quanto na experiência superior que oferecem aos seus clientes ", disse Glo Gordon, CEO da MATRIXX Software. "Nossa missão é fornecer a principal plataforma de cobrança 5G do setor, que oferece aos provedores de serviços agilidade operacional para automatizar e hiperescalar as ofertas na velocidade da web."

Sobre DISH

A DISH Network Corporation é uma empresa de conectividade. Desde 1980 serve como uma força disruptiva, impulsionando a inovação e valor em nome dos consumidores. Por meio de suas subsidiárias, a empresa fornece entretenimento de televisão e tecnologia premiada a milhões de clientes com seus serviços DISH de TV por satélite e streaming de SLING TV. Em 2020, a empresa se tornou uma operadora wireless através da aquisição da Boost Mobile, operando em todos os Estados Unidos. A DISH continua a inovar em wireless, construindo a primeira rede de banda larga 5G virtualizada e autônoma do país. A DISH Network Corporation (NASDAQ: DISH) é uma empresa Fortune 250.

Sobre a MATRIXX Software

A MATRIXX Software é líder global em monetização 5G para a indústria de comunicações. Atendendo a muitos dos maiores grupos de operadoras do mundo, operadoras regionais e provedores de serviços digitais emergentes, a MATRIXX oferece uma solução de comércio digital nativa em nuvem que permite agilidade comercial e operacional incomparável. Unificando TI e redes, a MATRIXX oferece um sistema de cobrança convergente (CCS) de nível de rede, permitindo o hiperescalonamento eficiente da infraestrutura para oferecer suporte a serviços ao consumidor, atacado e mercados corporativos. Por meio de seu compromisso implacável com a excelência do produto e o sucesso do cliente, a MATRIXX capacita as empresas a aproveitar os ativos de rede e a agilidade dos negócios para ter sucesso em escala da web.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200818005476/pt/

Jennifer Kyriakakis mediainquiry@matrixx.com

news@dish.com 720-514-5351

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.