Começam manobras militares entre EUA e Coreia do Sul

Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram nesta terça-feira (18) as manobras militares conjuntas anuais, adiadas devido à pandemia do novo coronavírus, que podem provocar a indignação da Coreia do Norte, que considera os exercícios um treino para uma invasão de seu território.

Os exercícios militares acontecem em um momento de tensão persistente entre as Coreias, desde que Pyongyang bombardeou o prédio que administrava as relações com o Sul em junho e ameaçou Seul com uma ação militar.

As manobras devem prosseguir até 28 de agosto. A princípio começariam no domingo, mas foram adiadas por alguns dias após a detecção de novos casos de coronavírus na Coreia do Sul, o que provoca o temor de uma segunda onda.

O país registrou nesta terça-feira 246 novos casos de COVID-19 o que eleva o balanço desde o início da epidemia a 15.761 pessoas infectadas. Este é o quinto dia consecutivo em que o balanço de infectados supera três dígitos.

As relações entre as Coreias estão paralisadas desde o fracasso, em fevereiro de 2019, da segunda reunião de cúpula entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Os dois países não conseguem chegar a um acordo sobre o desmantelamento do programa nuclear norte-coreano em troca do fim das sanções econômicas internacionais.