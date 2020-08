Genro de Trump Kushner pede à Arábia Saudita que normalize relações com Israel

O genro do presidente dos Estados Unidos Donald Trump e também assessor da Casa Branca, Jared Kushner, afirmou nesta segunda-feira (17) que seria dos interesses da Arábia Saudita normalizar suas relações com Israel, como fez os Emirados Árabes Unidos.

Isso enfraqueceria a influência do inimigo comum Irã na região e ajudaria os palestinos, acrescentou Kushner em conversa telefônica com jornalistas.

"Seria muito bom para os negócios sauditas, muito bom para a defesa saudita e francamente, acredito que ajudaria o povo palestino", acrescentou Kushner.

Até agora, a Arábia Saudita se manteve em silêncio sobre o anúncio inesperado de quinta-feira de que Emirados Árabes Unidos e Israel decidiram normalizar as relações.

Em troca, Israel aceitou suspender a anexação de territórios na Cisjordânia ocupada, embora o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tenha dito depois que o plano não duraria um longo prazo.

O rei Salmán e seu filho, o príncipe Mohammed bin Salmán, reiteraram seu desejo de um estado palestino independente com oportunidades econômicas, disse Kushner.

Kushner é o arquiteto do plano de paz para o Oriente Médio de Trump, que foi totalmente rejeitado pelos palestinos.

O acordo entre Emirados Árabes Unidos e Israel é apenas o terceiro assinado pelo Estado hebreu com um país árabe, depois de Egito e Jordânia e levanta a possibilidade de acordos semelhantes com outros estados pró-ocidentais do Golfo.

Trump disse que os líderes dos dois países assinarão o acordo na Casa Branca nas próximas semanas.

Bahrein e Omã se parabenizaram pelo acordo, enquanto a Arábia Saudita, Kuwait e Catar ainda não se pronunciaram.