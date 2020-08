Borussia Dortmund registra prejuízo de 44 milhões de euros na temporada 2019-20

O Borussia Dortmund anunciou nesta segunda-feira que registrou um prejuízo de 43,9 milhões de euros na temporada 2019-2020, em parte devido à pandemia do coronavírus, embora os dirigentes da equipe alemã se mostrem otimista em relação ao futuro.

O CEO do clube, Hans-Joachim Watzke, apontou a perda de receitas em bilheteira, publicidade e espectadores VIP para explicar este déficit, que contrasta com o lucro de 17,4 milhões de euros na temporada passada.

Watzke garantiu, no entanto, que o Borussia Dortmund, único clube alemão cotado na Bolsa de Valores, tinha os recursos necessários para se sustentar neste período delicado.

"Aproveitamos o fato de termos gerido (o clube) de forma muito conservadora (...) e que conseguimos gerar muitas vantagens que nos permitem enfrentar esta pandemia por muito tempo."

Embora as últimas nove rodadas do Campeonato Alemão tenham sido disputadas em maio e junho, sem a presença de público, Watzke não espera que a situação volte ao normal nos estádios do país na temporada 2020-21, que vai começar em 18 de setembro.

"Todos nós vamos continuar avançando um pouco no escuro, mas ainda sem a presença de público", concluiu o dirigente.