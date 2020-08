O Irã pagou ao Talibã para atacar americanos, segundo CNN

O Irã ofereceu recompensas ao Talibã para atacar soldados americanos e da coalizão internacional no Afeganistão, da mesma forma que a Rússia teria feito, informou a CNN nesta segunda-feira (17), citando fontes de inteligência militar.

A CNN disse que os Estados Unidos identificaram pagamentos ligados a seis ataques no ano passado, incluindo um ocorrido em dezembro contra um prédio próximo à Base Aérea de Bagram, perto de Cabul.

O ataque, que segundo a reportagem da CNN deixou dois civis afegãos mortos e quatro americanos feridos, paralisou temporariamente as negociações entre os Estados Unidos e o Talibã.

Em nota, o Departamento de Defesa não confirmou nem negou as informações da rede de televisão.

O major Rob Lodewick, porta-voz do Pentágono, afirmou que a instituição não revela detalhes de discussões internas de inteligência.

No entanto, indicou que o Departamento de Defesa "exigiu reiteradamente, tanto publicamente como em particular, que o Irã abandonasse seu comportamento perverso e desestabilizador no Oriente Médio e no mundo".

"A influência prejudicial do Irã busca minar o processo de paz afegão e fortalecer a violência e a instabilidade", acrescentou.

Em junho, vários meios de comunicação nos Estados Unidos informaram que os serviços de inteligência concluíram que a Rússia havia oferecido recompensas pela morte de soldados americanos no Afeganistão.

As reportagens não foram contestadas pelas hierarquias governamentais, mas algumas indicaram que se baseavam em informações inconclusivas.

A questão se tornou política depois que o presidente Donald Trump negou ter sido informado sobre a situação.