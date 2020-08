Aumenta a pressão em Belarus contra Lukashenko, vaiado em uma fábrica

O presidente bielorrusso, Alexandre Lukashenko, protagonizou nesta segunda-feira (17) um confronto tenso com trabalhadores em greve, que lhe gritaram "fora!", no dia seguinte a uma manifestação gigantesca para pedir a renúncia do líder, no poder desde 1994.

Nesta manhã, milhares de manifestantes se reuniram diante da fábrica de veículos pesados (MZKT) e da fábrica de tratores (MTZ) de Minsk, assim como em frente à sede da televisão governamental bielorrussa. Com bandeiras brancas e vermelhas, as cores da oposição, gritavam slogans contra o poder.

A visita do presidente à fábrica MZKT, onde chegou de helicóptero, provocou um choque com trabalhadores que lhe gritaram "fora!", enquanto dava seu discurso e respondia perguntas.

"Obrigado, já disse tudo o que queria dizer. Podem dizer 'fora'", afirmou Lukashenko no final de seu discurso, visivelmente irritado.

O presidente insistiu que não abandonaria o poder. "Nunca farei algo sob pressão", declarou. "Até que me matem, não haverá eleições", disse ele desafiante.

No entanto, ele esclareceu posteriormente que estava pronto para organizar novas eleições, mas após a adoção de uma nova Constituição, sem dar mais detalhes.

A pressão tem crescido desde que o presidente foi oficialmente reeleito em 9 de agosto com 80% dos votos, apesar das inúmeras acusações de fraude.

A candidata opositora, Svetlana Tikhanovskaya, que alcançou 10% dos votos, afirmou que estava pronta para "assumir [suas] responsabilidades" e governar, em um vídeo gravado na Lituânia, onde está refugiada.

- Milhares de trabalhadores em greve -

Funcionários da emblemática fábrica de tratores MTZ, que exporta para toda a ex-URSS, disseram à AFP que milhares deles estão em greve.

"Nós planejamos participar de todas as greves pacíficas, atos de protesto (...) para que o governo finalmente perceba que enfrenta seu próprio povo", declarou à AFP Ilia Rybkine, trabalhador de 30 anos.

Maria Kolesnkikova, uma das figuras da oposição em Belarus e aliada de Tikhanovskaya, também falou diante da MZKT.

Por outro lado, cerca de 600 pessoas se reuniram na frente da sede da televisão estatal, segundo a imprensa bielorrussa. Vários apresentadores de notícias do canal renunciaram nesses últimos dias.

- Manifestação histórica -

Esses protestos começaram um dia depois que mais de 100.000 pessoas se manifestaram no domingo em Minsk para exigir a saída de Lukashenko, após 26 anos no poder.

A manifestação, considerada uma das maiores da oposição na história do país, ocorreu sem prisões e, excepcionalmente, foi até apresentada de forma neutra ou positiva pela mídia estatal.

Desde as eleições, a ex-república soviética tem sido palco de manifestações que foram, em um primeiro momento, violentamente reprimidas pelas autoridades, deixando dois mortos, dezenas de feridos e milhares de presos.

As autoridades bielorrussas logo deram sinais de retrocesso, ordenando a libertação de mais de 2.000 das 6.700 pessoas presas durante os protestos.

No domingo, Belarus recebeu o apoio da Rússia, um aliado histórico, apesar das tensões recorrentes entre os dois países.

No Ocidente, as reações se sucedem. Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, anunciou que seu país "não aceita os resultados" de eleição presidencial e deseja "sancionar os responsáveis" pela repressão das manifestações da semana passada.

Os líderes europeus vão organizar uma cúpula extraordinária na quarta-feira para abordar a crise em Belarus.

A Estônia pediu, o mais rápido possível, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação em Belarus, devido à "potencial ameaça" para a segurança internacional.

Nos Estados Unidos, Donald Trump afirmou hoje que acompanha "de muito perto" a situação no país.