Grupo japonês Hitachi quer relançar projeto de central nuclear no Reino Unido

O grupo japonês Hitachi anunciou nesta segunda-feira que está disposto a relançar seu projeto de construção de uma usina nuclear no País de Gales, que havia congelado no início de 2019 por considerar seu financiamento difícil.

"Desde que tomamos a difícil decisão de suspender as atividades, continuamos a discutir com o governo do Reino Unido e outros as condições para uma possível retomada do Wylfa Newydd", disse um porta-voz da Horizon Nuclear Power, subsidiária britânica do grupo japonês.

"Continuamos mobilizados para fazer todo o possível para dar continuidade a esse projeto", acrescentou, em nota enviada à AFP.

Hitachi abandonou, em janeiro de 2019, o projeto de dois reatores nucleares em Anglesey, no norte do País de Gales.

Essa usina teria uma capacidade de produção de quase 3 gigawatts, o que equivale a 6% das necessidades atuais de eletricidade.

Hitachi considerou na época que o projeto não era financeiramente viável.

Recentemente, os contatos com o governo britânico foram intensificados.

O grupo espera, em particular, a publicação pelo governo britânico de sua nova estratégia energética, que poderia incluir um novo modelo de financiamento para a energia nuclear.

Isso faria com que os consumidores arcassem com parte do custo desses enormes investimentos com uma contribuição que seria adicionada à tarifa de eletricidade.