Israel prepara corredor aéreo com a Arábia Saudita para voos até os Emirados

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira (17) que está trabalhando na criação de um corredor aéreo com a Arábia Saudita para os voos com destino aos Emirados Árabes Unidos, uma medida na linha da normalização das relações com Abu Dhabi.

"Estamos trabalhando com energia máxima e começamos a trabalhar para abrir uma rota aérea com a Arábia Saudita, o que facilitará os voos entre Israel e Emirados", afirmou Netanyahu durante uma visita no aeropuerto de Ben Gurion, perto de Tel Aviv.

"Acredito que chegaremos a um acordo que permitirá voos diretos", acrescentou o líder conservador, que considerou que se trataria de "uma revolução maior".

Essas declarações de Netanyahu ocorrem depois de o primeiro-ministro ter anunciado inesperadamente, na semana passada, uma normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes, o que representa um ponto de inflexão no degelo das relações do Estado hebreu com países do Golfo.

A companhia aérea Air India já havia anunciado em março de 2018 uma primeira conexão aérea com Israel que passava pelo espaço aéreo da Arábia Saudita, o que foi interpretado na época como uma melhora das relações entre Israel e as monarquias do Golfo.

Em março de 2017, o presidente dos EUA, Donald Trump, voou diretamente de Riad a Tel Aviv em seu avião Air Force One, no primeiro voo direto entre a Arábia Saudita e Israel.