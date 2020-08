Comunicado do Business Wire :The Health Bank

Salman Arif, CEO do The Health Bank (THB) Global, anunciou hoje que a empresa está fazendo uma parceria com a Nanotronics Health, LLC, para distribuir o nHaleTM, um ventilador não invasivo. Ele será distribuído na região do Oriente Médio, Norte da África e Sul da Ásia (MENASA). Para apoiar a terapia respiratória não invasiva na região, o The Health Bank também formará profissionais médicos para operar o dispositivo.

"Com a finalidade de encontrar uma solução para gerenciar os sintomas da COVID-19 por meio de métodos não invasivos, fizemos uma parceria com a Nanotronics Health, LLC, para a venda e distribuição do nHaleTM. Essa parceria faz com que a nHaleTM seja acessível na região do Oriente Médio, Norte da África e Sul da Ásia (MENASA), beneficiando pacientes e prestadores de cuidados de saúde com uma solução acessível e de alta qualidade", disse Zarmina Jafar, chefe de Estratégia da THB Global.

A Nanotronics Health, LLC, obteve a Autorização de Uso de Emergência da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sua sigla em inglês) para o nHaleTM para uso em instalações tradicionais de saúde, espaços convertidos para o cuidado de um grande número de pacientes com COVID-19 e em ambientes domésticos com receita médica. Essa autorização inclui o uso opcional de oxigênio suplementar em conjunto com o nHale? quando prescrito por um profissional médico qualificado.

A ventilação não invasiva é crucial para o atendimento ao paciente com COVID-19 no hospital e fora dele. Para atender a essa necessidade, a Nanotronics Health, LLC, aproveitou a profunda experiência interna da Nanotronics, incorporando Inteligência Artificial (IA) avançada, Controle Inteligente de Fábrica (IFC, na sua sigla em inglês) e engenharia sofisticada para conceber, projetar e fabricar o nHaleTM em menos de 90 dias.

"Desenvolvemos o nHaleTM para atender à necessidade urgente de opções respiratórias não invasivas para pacientes que sofrem de COVID-19", afirmou Julie Orlando, presidente da Nanotronics Health, LLC. "Ele foi projetado para oferecer qualidade, conforto e facilidade de uso, disponibilizando o nHaleTM por uma fração do custo de outros ventiladores não invasivos."

A Nanotronics Health, LLC desenvolveu e projetou o nHale? para ajudar os adultos com respiração espontânea que sofrem da doença COVID-19. Ele se destina ao uso em situações sem risco de vida, como um paciente que precisa de assistência respiratória, mas não precisa de suporte ventilatório invasivo com base em protocolos médicos padrão.

Sobre o The Heath Bank

O The Health Bank (THB) é uma empresa mundial de gestão de saúde habilitada para tecnologia que oferece a indivíduos, famílias e empresas uma série de serviços hospitalares virtuais para apoiar e gerenciar sua saúde e bem-estar. Com um forte foco na prevenção e bem-estar, capacitamos nossos membros a serem proativos na busca e manutenção de um estilo de vida saudável, ao mesmo tempo em que prevenimos doenças e enfermidades por meio de nossos programas de medicina de precisão e telemonitoramento.

Nossa experiência em atendimento personalizado de saúde oferece aos membros e seus familiares paz de espírito ao enfrentar qualquer desafio de saúde crônico ou agudo, não importa o quão complexo ele seja.

Sobre a Nanotronics Health, LLC

A Nanotronics Health, LLC, é uma subsidiária da Nanotronics. A empresa usa o Controle Inteligente de Fábrica (IFC) para construir e dimensionar dispositivos médicos que sejam baratos, acessíveis e bem projetados. Nosso primeiro produto - o nHale?, um ventilador não invasivo - foi concebido, projetado e obteve a Autorização de Uso de Emergência da FDA em 90 dias para tratar pacientes que sofrem de COVID-19. Após obter a autorização, a Nanotronics Health, LLC, começou imediatamente a produzir e distribuir dispositivos.

Sobre o nHaleTM

O nHale? é um dispositivo de pressão de ar positiva de dois níveis para apoiar a terapia respiratória de adultos com respiração espontânea e pesando mais de 30 kg que sofrem da doença COVID-19. Trata-se de um ventilador não invasivo projetado para ser usado em situações sem risco de vida, para pacientes com respiração espontânea, como um paciente que precisa de assistência respiratória, mas não precisa de suporte ventilatório invasivo com base em protocolos médicos padrão.

A máquina é para uso em instalações tradicionais de saúde (por exemplo, hospitais, lares de terceira idade, casas de repouso), bem como espaços convertidos para o cuidado de um grande número de pacientes com COVID-19 (por exemplo, centros de convenções, dormitórios universitários, hotéis etc.). O nHale? também se destina ao uso em ambientes domésticos com receita médica.

Somente pode ser usado oxigênio suplementar com o dispositivo nHale? para aumentar a concentração de oxigênio do fluxo de ar que está sendo fornecido ao paciente quando prescrito e treinado por um profissional médico qualificado. As advertência devem consideradas ao usar oxigênio suplementar com o dispositivo nHale?.

A Nanotronics Health LLC, uma subsidiária da Nanotronics, aplicou a profunda experiência interna da Nanotronics, incorporando Inteligência Artificial (IA) avançada, Controle Inteligente de Fábrica (IFC) e engenharia sofisticada para construir uma máquina que é facilmente fabricada em escala e a um custo reduzido para aumentar a acessibilidade a todos. O nHale? foi projetado para oferecer conforto e facilidade de uso com a simplicidade de um botão.

O nHale? foi autorizado pela FDA sob uma Autorização de Uso de Emergência; o nHale? é autorizado apenas durante a declaração de que existem circunstâncias que justifiquem a autorização do uso de emergência do dispositivo; o nHale? não foi liberado ou aprovado pela FDA.

O nHale? é uma marca comercial da Nanotronics nos EUA que pode ser encontrada em nanotronics.co/nhale.

Zarmina Jafar, Chefe de Estratégia, The Health Bank Zarmina@thbglobal.com; +97.15.05.13.13.00

Mary Cunney, Diretora de Comunicações, Nanotronics MCunney@nanotronics.co; 212.401.6209

