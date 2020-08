O PIB do Japão caiu 7,8% entre abril e junho em comparação com o primeiro trimestre, devido ao impacto da pandemia, um resultado negativo histórico, que se soma aos dos trimestres anteriores.

A contração de 7,8% no segundo trimestre, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira pelo governo japonês, foi a terceira seguida, após as registradas no primeiro trimestre (-0,6%) e nos últimos três meses de 2019 (-1,9%), que levaram à recessão a terceira maior economia do mundo.