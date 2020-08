Emirados Árabes protestam contra 'ameças' do Irã após acordo com Israel

Os Emiratos Árabes convocaram neste domingo (16) o encarregado de negócios iraniano em Abu Dhabi para protestar contra as "ameaças" do presidente do Irã, Hassan Rohani, após o anúncio de um acordo para estabelecer relações diplomáticas com Israel.

"O Ministério de Relações Exteriores e de cooperação internacional convocou o encarregado de negócios iraniano (...) e lhe entregou uma carta de protesto com termos muito fortes contra as ameaças feitas em um discurso do presidente iraniano, Hassan Rohani, contra a soberania dos Emirados", informou a agência oficial árabe de notícias WAM.

Neste sábado, o presidente Rohani qualificou de "grande erro" a decisão dos Emirados de normalizar seus laços com Israel, "advertindo contra a abertura para Israel de uma via de acesso à região", segundo a agência de imprensa iraniana Mehr. Se isso ocorrer, "seria outra história, e (os Emirados) seriam tratados de outra maneira", alertou o presidente iraniano.

Os Emirados denunciaram o discurso como "inaceitável e provocador", e que poderá ter, segundo eles, "graves repercussões na segurança da região".

Os Emirados e Israel firmaram há três semanas, em Washington, um acordo de normalização de suas relações, que foi anunciado de surpresa na quinta-feira pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Este acordo, denunciado pelos palestinos, é o terceiro firmado por um país árabe desde a criação do Estado hebreu, em 1948, após o Egito e a Jordânia, dois países fronteiriços com Israel.

Ainda no sábado, o jornal ultraconservador iraniano "Kayhan" afirmou que os Emirados Árabes se tornaram um "objetivo legítimo" para as forças pró-iranianas, e denunciou o acordo como uma "traição" à causa palestina.