Guia sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos

As eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecem na terça-feira seguinte à primeira segunda-feira de novembro, como determina uma lei de 1845. Este ano a votação acontecerá em 3 de novembro.

- A votação -

A votação acontece por sufrágio universal indireto, sem a figura do segundo turno, e ocorre nos 50 estados e no Distrito de Columbia (que inclui a cidade de Washington e não faz parte de nenhum estado).

Os eleitores votam nos candidatos a presidente e vice-presidente. Com base na votação popular, os candidatos conquistam em cada estado os "grandes eleitores" (delegados no colégio eleitoral).

Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, um número recorde de americanos deve votar pelo correio, uma forma de participação que começa várias semanas antes do dia das eleições.

- Os grandes eleitores -

No total há 538 grandes eleitores e seu número varia de acordo com os estados, com base no tamanho da população. Cada estado tem tantos delegados quanto congressistas na Câmara de Representantes (proporcional à população) e senadores (dois por estado).

Desta forma, a Califórnia, estado mais populoso, tem 55 eleitores, Texas 38, Nova York e Flórida 29 cada. No outro extremo, Vermont, Alasca, Wyoming e Delaware têm apenas três, assim como o Distrito de Columbia.

Os grandes eleitores escolherão de maneira oficial em 14 de dezembro, e meramente como uma formalidade, o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos.

- O que é necessário para vencer? -

O candidato vencedor deve obter a maioria absoluta dos 538 grandes eleitores, ou seja 270.

Com exceção de dois estados, o candidato que vence no voto popular leva todos os delegados do estado. No Maine e Nebraska, os delegados são atribuídos de forma proporcional.

- Estados chave -

Alguns estados são decididamente democratas e outros historicamente republicanos. Por este motivo, as campanhas concentram esforços em alguns estados que podem seguir para um lado ou outro e influenciar no resultado final, os chamados "swing states".

Os mais importantes são aqueles com grande número de eleitores, como Flórida (29), Pensilvânia (20) e Ohio (18). Mas os pequenos também podem influenciar o resultado final e não devem ser ignorados.