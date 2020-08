Duas regiões da Espanha adotam restrições para conter a pandemia

Novas restrições para deter a propagação do coronavírus, incluindo o fechamento de discotecas e a proibição parcial de fumar nas ruas, entraram em vigor neste domingo em duas regiões da Espanha.

La Rioja (norte) e Murcia (sudeste) são as primeiras comunidades espanholas a implementar uma série de novas medidas para conter o aumento de casos de COVID-19.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, anunciou na sexta-feira as novas normas que devem ser aplicadas em todo o país.

As medidas incluem o fechamento de todas as discotecas, casas noturnas e salões de dança, enquanto os restaurantes e bares não poderão admitir mais clientes a partir de meia-noite e terão que fechar 1h00.

As visitas aos asilos serão limitadas e fumar em espaços públicos a céu aberto está proibido, quando não é possível respeitar a distância de segurança de dois metros para outras pessoas.

A proibição de fumar nas ruas já estava em vigor em duas das 17 regiões autônomas espanholas, Galícia e Canárias.

Os demais governos regionais da Espanha devem começar a implementar as novas medidas nos próximos dias.

A comunidade do País Basco, vizinha de La Rioja, pretende ir além e declarar "emergência sanitária" na segunda-feira, o que permitirá impor mais restrições ao tamanho das concentrações públicas e estabelecer confinamentos seletivos em áreas com elevado risco de contágio.

Quase 29.000 pessoas morreram vítimas da COVID-19 na Espanha, que declarou estado de emergência entre 14 de março e 21 de junho, o que permitia ao governo central impor restrições em todo o território.

Com a suspensão do estado de emergência, as autoridades regionais recuperaram a autonomia.

O ministério da Saúde teve que negociar com as autonomias regionais para impor as novas medidas a nível nacional.

A Espanha tem uma população de 47 milhões de habitantes e uma taxa de infecção de 110 casos para cada 100.000 habitantes, número maior ao de outros países europeus.