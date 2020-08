Belinda Bencic, oitava no ranking WTA, desiste do US Open

A suíça Belinda Bencic, oitava no ranking WTA, anunciou neste sábado que tomou a "difícil decisão" de não participar do US Open (31 de agosto a 13 de setembro), torneio no qual foi semifinalista no ano passado, desistência que se une a de outros grandes nomes do tênis feminino.

"Tomei a difícil decisão de desistir de jogar o Aberto dos Estados Unidos em Nova York e voltarei às competições em Roma no próximo mês", escreveu Bencic em sua conta no Twitter.

Dessa forma, três das quatro semifinalistas de 2019 optaram por não jogar na cidade americana.

Antes de Bencic, a canadense Bianca Andreescu, atual campeã, e a ucraniana Elina Svitolina anunciaram que não participariam da competição nos Estados Unidos.

A número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty, e a holandesa Kiki Bertens (N.7) também desistiram alegando risco para a saúde devido à pandemia do coronavírus.