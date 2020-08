Tenista é diagnosticado com COVID-19 antes do Challenger de Praga

Um tenista cuja identidade não foi divulgada testou positivo para COVID-19 antes do torneio Challenger em Praga, a primeira competição do circuito ATP após cinco meses de paralisação forçada devido à pandemia do coronavírus, informaram neste sábado os organizadores da competição.

"Após os testes realizados antes do torneio ATP Challenger em Praga, um jogador deu positivo para COVID-19", escreveu o ATP em sua conta no Twitter.

A ATP acrescentou que o tenista foi colocado em quarentena em sua casa e que "foi iniciado o monitoramento das pessoas que entraram em contato com ele".

"O jogador não se classificou nem para a chave principal nem para a qualificação", acrescentaram os organizadores.

O torneio na capital tcheca, do qual o suíço Stan Wawrinka, três vezes vencedor do Grand Slam, participa, entre outros, começou neste sábado e termina no dia 22 de agosto.