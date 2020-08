Comunicado do Business Wire :GN Corporation Co. Ltd.

O prêmio Edogawa NICHE para o ano de 2020 foi concedido ao Dr. John Craig Venter por sua contribuição na pesquisa e no desenvolvimento relacionado com o genoma humano. Essa honra reflete a concretização de vida do Dr. Venter no poder da genômica e especificamente na identificação do genoma humano, que transformou radicalmente os cuidados com a saúde, de acordo com o Prof. Gary Levy, presidente do comitê de prêmios Edogawa NICHE (www.edogawanicheprize.org).

O prêmio Edogawa NICHE foi instituído em 2018 pelo Jinseisha Trust e o Nichi-In Center for Regenerative Medicine (NCRM), que homenageia cientistas ou médicos cujas contribuições levam ao desenvolvimento da prevenção, do diagnóstico ou do tratamento de qualquer doença por meio de interação interdisciplinar. Os alunos do Fujio Cup Quiz, parte do NCRM NICHE, (www.ncrmniche.org), têm prioridade para a indicação, uma característica exclusiva deste prêmio. Entre os premiados anteriores estão o Prof. James Till, da Universidade de Toronto, Canadá, pelo descobrimento das células tronco (2018) e o Dr. Steven Rosenberg, do National Institutes of Health, EUA, por seu trabalho inovador na imunoterapia do linfócito T (2019).

O Dr. Venter nasceu em Salt Lake City, Utah, em 14 de outubro de 1946. Ele começou sua educação universitária no College of San Diego, CA, e mais tarde estudou bioquímica na Universidade da Califórnia, San Diego (UCSD), com o bioquímico Nathan O. Kaplan. Após a obtenção de PhD em fisiologia e farmacologia pela UCSD, tornou-se Professor na Universidade Estadual de Nova York e se juntou ao Instituto Nacional de Saúde em 1984. Ele fundou a Celera Genomics, The Institute of Genomic Research (TIGR), o J.Craig Venter Institute (JCVI) e foi cofundador da Human Longevity Inc. e da Synthetic Genomics.

Seu caminho ao quebrar o sequenciamento do primeiro genoma humano com o Projeto do Genoma Humano progrediu ainda mais para a transfecção de uma célula com um cromossoma sintético, um feito que abriu oportunidades para o desenvolvimento de novas soluções não apenas nos cuidados com a saúde, mas também em questões ambientais e no campo da energia.

A conquista do prêmio Edogawa NICHE pelo Dr. Venter é a mais recente em uma série de honras que incluem a United States Medal of Science (2008), o Gardner Foundation International Award (2002), o Paul Erlich and Ludwig Darmstaedter Prize (2001) e o King Faisal International Award of Science (2001). Ele é citado na lista da Time Magazine como uma das pessoas mais influentes do mundo.

A data da cerimônia de premiação será anunciada mais tarde.

