Hezbollah se opõe à formação de um governo neutro no Líbano

O líder do movimento libanês Hezbollah, Hasan Nasrallah, se mostrou nesta sexta-feira (14) a favor da composição de um governo de coalizão de partidos tradicionais no Líbano e se opôs à formação de um executivo "neutro", conforme pede a comunidade internacional.

"Pedimos a formação de um governo de união nacional e, se isso não for possível, um governo com a mais ampla representação possível de políticos e especialistas", declarou o secretário-geral da influente organização xiita no Líbano, um país que vive uma crise profunda, acentuada pela recente explosão em Beirute e pela renúncia do executivo.

Diante da pressão das ruas, que atribui a responsabilidade pelo desastre que causou mais de 170 mortos e 6.500 feridos à corrupção e incompetência da classe política, o governo de Hassan Diab teve que renunciar na segunda-feira.

O movimento de oposição e a comunidade internacional pediram a formação de um executivo de confiança para administrar a chegada da ajuda internacional e tirar o Líbano de sua forte turbulência política e econômica.

No entanto, Nasrallah se opôs a um governo "neutro", já que seria "uma perda de tempo" e que "não há pessoas neutras no Líbano", e reivindicou "um governo forte e capaz politicamente protegido" pelos partidos.

O discurso do líder do Hezbollah, semelhante ao do Irã, acontece depois que o número três da diplomacia dos EUA, David Hale, disse na sexta-feira em Beirute que seu país estava disposto a apoiar um governo "que responda à vontade do povo", que "se comprometa de forma honesta e atue em favor de uma mudança real".