Guatemala vai repatriar duas peças arqueológicas dos Estados Unidos

Duas peças arqueológicas pré-hispânicas da Guatemala serão repatriadas na próxima quarta-feira após serem devolvidas por um americano, informou o Ministério das Relações Exteriores local nesta sexta-feira (14).

Os objetos serão transportados em um avião privado depois que o Ministério das Relações Exteriores da Guatemala concluir os procedimentos para sua recuperação, informou a nota.

"É um pote policromado que vem do leste da Guatemala e uma tigela policromada do Médio Motagua. Ambas as peças foram entregues pela americana Sheila Leander ao consulado guatemalteco em Chicago" em setembro de 2018, acrescenta.

Segundo o comunicado, as peças foram adquiridas pelo marido de Leander de "um colecionador particular do México, mas ela decidiu entregá-las por considerar que fazem parte do patrimônio cultural dos guatemaltecos".

A Diretoria de Patrimônio Cultural e Natural do Ministério da Cultura certificou que as peças, por "suas características e atributos, correspondem a sítios arqueológicos da Guatemala desde a época pré-hispânica, portanto constituem um bem que pode ser considerado patrimônio cultural da nação".

No entanto, não especifica a que cultura pertencem ou a data em que as peças foram produzidas.

A Guatemala conseguiu recuperar nos últimos quatro anos várias peças arqueológicas encontradas em leilões e museus, além das que foram entregues voluntariamente, segundo a chancelaria.