Sinal da DirecTV retorna à Venezuela após negociações com empresa intermediária

A plataforma DirecTV restaurou seu sinal de televisão por assinatura na Venezuela após "negociações" com uma empresa intermediária. O serviço ficou quase três meses sem funcionar e afetou dois milhões de assinantes. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (14) pela Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) do país.

"Informamos que a DirecTV, por meio da empresa Scale Capital, restaurou o sinal de televisão por assinatura" em cumprimento às "disposições legais" expedidas pelo Supremo Tribunal de Justiça, disse a entidade.

A Scale Capital SA, empresa de investimentos com escritórios em Miami, Londres e Santiago, divulgou a reativação "automática" do serviço e sua gratuidade por 90 dias. Segundo a empresa, foi feito um acordo com a DirecTV Latin America LLC para que as operações utilizem a infraestrutura instalada da DirecTV Venezuela.

A DirecTV é controlada pela gigante norte-americana das telecomunicações AT&T;, que em 19 de maio anunciou sua saída do mercado venezuelano por causa da incompatibilidade entre as sanções econômicas de Washington e as exigências de Caracas.

Enquanto o governo Donald Trump proíbe a transmissão da Globovisión e do canal da estatal de petróleo da Venezuela, PDVSA TV, a transmissão de ambos é exigida pela licença concedida pelo governo de Nicolás Maduro para prestar o serviço de televisão paga no país.