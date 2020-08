Trump diz que aceita liberar verba para serviço postal por acordo com democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que concordaria em liberar financiamento para o serviço postal do país, o que facilitaria o voto por correio nas eleições, caso o Partido Democrata aceite fazer um acordo pelo pacote fiscal trilionário negociado há semanas em Washington. "Se eles nos derem o que queremos", condicionou o republicano, em uma coletiva de imprensa.



O chefe da Casa Branca comemorou o dado de produção industrial dos EUA em julho, que subiu 3% na comparação mensal. "Isso é muito bom", disse Trump, ao destacar que o indicador avançou por três meses consecutivos depois de forte queda causada pela pandemia de covid-19.



O republicano voltou a mostrar otimismo com a retomada da economia americana. De acordo com ele, os EUA terão um terceiro trimestre "muito bom" e um ano "inacreditável" em 2021, em termos econômicos.



Trump disse que o governo americano fará um anúncio relacionado a vacinas contra o coronavírus "num futuro não muito distante". Ele informou nesta sexta-feira, 14, que fez um acordo com a companhia McKesson para impulsionar a distribuição das vacinas em território americano.