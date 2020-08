Pompeo considera 'loucura' abandonar embargo de armas sobre o Irã

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, defendeu nesta sexta-feira em Viena que o embargo da ONU às vendas de armas ao Irã seja mantido, considerando que seria "loucura" acabar com essa medida.

Os Estados Unidos tentam convencer o Conselho de Segurança da ONU a adotar uma resolução para estender essa medida, mas China e Rússia se opõem a ela.

"Quer dizer, é uma loucura. Pedimos ao mundo inteiro que se junte a nós", disse o chefe da diplomacia americana durante entrevista coletiva na capital austríaca, na qual descreveu o Irã como "o maior promotor do terrorismo".

O embargo à venda de armas à República Islâmica do Irã deve ser encerrado em breve, conforme acordado no acordo nuclear com o Irã de 2015, do qual os Estados Unidos saíram unilateralmente em 2018.

França, Alemanha, China, Rússia e Irã continuam fazendo parte do acordo, mas o restabelecimento das sanções dos EUA levou Teerã a reativar seu programa de enriquecimento de urânio em 2019.

Pompeo se reuniu em Viena com Rafael Grossi, diretor-geral da Organização Internacional de Energia Atômica (AIEA), encarregado de supervisionar as atividades nucleares do Irã.

Depois dessa reunião, Grossi disse à imprensa que as autoridades iranianas ainda não haviam respondido aos pedidos da AIEA de acesso a diferentes usinas nucleares, mas "estamos trabalhando nisso".

Pompeo está em uma viagem diplomática pela República Tcheca, Eslovênia, Áustria e Polônia.

Em Viena, ele também se encontrou com o presidente austríaco Alexander Van der Bellen e o ministro das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg, e também se encontrará com o primeiro-ministro Sebastian Kurz.