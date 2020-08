Fragatas de Grécia e Turquia colidem no Mar Mediterrâneo, em momento de tensão

Dois navios de Turquia e Grécia colidiram no Mediterrâneo oriental na última quarta-feira, afirmaram autoridades dos dois países na manhã desta sexta-feira, 14. O choque ocorre em meio a uma escalada de tensões, após a decisão de Ancara de explorar fontes de energia na região, que tem sua soberania contestada.



Os dois países são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descreveu o incidente como um "ataque grego", sem dar detalhes, mas indicou possíveis retaliações.



A Alemanha busca estabelecer diálogos entre os dois países, em uma crise que coloca em risco a existência da Otan.



Por sua vez, o primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, indicou que mantém fé nas posições tomadas pelos gregos, e que não teme conversas, mas que o "diálogo se torna irrelevante" em um clima de "tensão e provocação".